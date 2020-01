Top 15 des perspectives brésiliennes à surveiller en 2020

Le Brésil avait autrefois plus de champions UFC que n’importe quel autre pays, mais les temps ont changé. Bien sûr, il y a des champions de deux divisions à Bellator et à l’UFC qui sont venus du Brésil, mais Patricio Pitbull et Amanda Nunes sont l’exception ces jours-ci.

Alors qu’une nouvelle année commence, MMA Fighting a compilé une liste 2020 des meilleures perspectives à surveiller sur le circuit régional brésilien. Ne soyez pas surpris de voir certains de ces noms faire affaire avec les grandes ligues au cours des 12 prochains mois.

Herbeth Sousa (14-1) a remporté des victoires clés en 2019, étouffant ses collègues potentiels Glyan Alves et Taigro Costa (voir ci-dessous) pour remporter la médaille d’or des poids coq Future MMA après avoir commencé sa carrière en tant que masselotte. “Indio” a stoppé 10 de ses 14 ennemis via la soumission.

Augusto Matias (7-1) est devenu un combattant du MMA en 2015, mais n’a obtenu l’une des meilleures promotions de son pays d’origine qu’en 2019. Le poids léger des Pitbull Brothers a arrêté cinq de ses adversaires via la soumission, y compris sa dernière victime en août (regarder au dessous de).

Joanderson Brito (11-2-1) est un espoir de 24 ans de Maranhao qui n’a pas goûté à la défaite au cours de ses 11 derniers combats professionnels, qui comprend un voyage au Pérou, quand il a forcé le vétéran respecté Johnny Iwasaki à puiser pour faire grève dans le troisième tour (voir ci-dessous) et une victoire sous la bannière LFA en mai.

Julia Polastri (7-2) devait se battre pour la ceinture de paille Shooto Brésil vacante contre Jessica Delboni, qui vient de donner une défaite à Lindsey VanZandt au Invicta FC, et a remporté l’or avec un incroyable TKO de deuxième tour.

Lucas Almeida (10-0) a commencé sa carrière en tant que poids plume en 2015, mais a trouvé son poids idéal à 155 livres, puis a remporté le titre des poids légers à Max Fight et a signé avec Jungle Fight où il a assommé Nico Cocuccio avec un genou volant brutal pour récupérer sa deuxième ceinture au Brésil (voir ci-dessous).

Maria Silva (5-0) n’a combattu que cinq fois dans ce sport, mais elle en a fait assez pour montrer un certain potentiel. “Black Widow”, 24 ans, a un dossier de 15-0-1 en kickboxing et a terminé quatre des cinq au tout premier tour en tant que combattant MMA.

Matheus Mendonça (5-0) a commencé sa carrière dans le MMA en juillet 2019, mais démarre déjà 2020 avec un impressionnant bilan 5-0 qui inclut une victoire sur Rudson Caliocane, qui détenait alors le titre de poids coq Titan FC. «Bocao», 20 ans, est un coéquipier de Charles Oliveira à Sao Paulo.

Felipe Esteves (7-0) est devenu viral après avoir remporté un titre au Brésil (voir ci-dessous) et avoir fait don de son sac entier à son adversaire. Invaincu en MMA avec sept finitions, le poids mouche de 30 ans est également membre de l’équipe nationale de lutte au Brésil et poursuit une place aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Cela dit, son objectif principal est de devenir un champion du MMA.

Gabriel Braga (4-0) est l’un des talents MMA les plus prometteurs du Brésil aujourd’hui. Fils du vétéran du MMA Diego Braga, le poids plume invaincu de 21 ans a combattu pour la dernière fois en juillet (voir ci-dessous), la même nuit que son père a concouru (et gagné) une dernière fois. Braga a établi son record en compétition à Shooto Brésil et Future MMA, terminant trois adversaires.

Bruce Souto (13-3) n’a accumulé que des victoires depuis 2015. «Soldier of Christ», 11-1 lors de ses 12 dernières apparitions, est un ancien champion des poids mi-moyens du Jungle Fight qui a combattu et remporté le M-1 Challenge (voir ci-dessous) ) et les bannières ACB avant de retourner au Brésil et de battre le Brésilien Willian Cilli par décision en mai dernier.

Augusto da Silva (19-2) a sauté sur les promotions au Brésil en récoltant des victoires au cours des cinq dernières années, ajoutant récemment la 17e victoire consécutive à son crédit lors du dernier spectacle de Shooto Brésil en 2019. «Spartas», 26 ans, a terminé la plupart de ses adversaires jusqu’à présent dans les divisions poids coq et poids plume.

Hugo Cunha (5-0), le seul poids lourd de la liste, est un coéquipier de Thiago Santos au TFT de Rio de Janeiro. Avec une formation en lutte et un travail au sol efficace, “Silverback” a fait ses débuts internationaux en janvier dernier, battant Marino Eatman au Titan FC, avant d’arrêter l’homme qui a donné à Johnny Walker une défaite de 18 secondes au KO.

Natalia Silva (12-5-1) a connu un début difficile dans le sport entre 2015 et 2016, passant 3-4-1, mais a changé la donne pour remporter neuf de ses 10 prochains matchs et capturer (et défendre) le championnat des poids mouches Jungle Fight . La seule perte de cette période est survenue dans la décision d’invaincre Marina Rodriguez, espoir de l’UFC.

Valesca Machado (7-2, 1 sans contestation) a donné à Polastri susmentionné sa dernière défaite au Brésil. La poids atomique de 24 ans est sur une séquence de cinq victoires consécutives avec ses trois derniers matchs par KO.

Yan Teixeira (8-1) est entré quatre fois en cage en 2019, terminant trois rivaux avant de remporter la ceinture provisoire de Shooto Brésil de 119 livres avec un étranglement arrière nu au troisième tour contre Doglas Cunha. «Yanzinho», 24 ans, a marqué toutes ses victoires en MMA sauf une par arrêt.