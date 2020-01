Total de bombes F? Vous pouvez désormais parier sur la conférence de presse de l’UFC 246!

Combien de fois Conor McGregor lâchera-t-il la bombe F?

Oddsmakers a publié des lignes de paris pour la prochaine conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246, qui aura lieu ce jeudi à Las Vegas, Nevada (détails ici), avant le combat à la carte Conor McGregor contre Donald Cerrone (PPV) ce week-end à «Sin City».

Il y a sûrement de l’argent à gagner ici.

Jusqu’à quelle heure Conor McGregor sera-t-il en conférence de presse?

Plus / moins: 6½ minutes

Total des bombes F déclarées par Conor McGregor lors de la conférence de presse

Plus / Moins: 6½

“Khabib” sera-t-il prononcé par l’un ou l’autre des combattants?

Oui: +150 (3/2)

Non: -200 (1/2)

Est-ce que Conor McGregor appellera Donald Cerrone «Lent» ou «raide»?

Oui: +150 (3/2)

Non: -200 (1/2)

Conor McGregor prédira-t-il un KO sur Donald Cerrone?

Oui: +200 (2/1)

Non: -300 (1/3)

Conor McGregor va-t-il mâcher de la gomme?

Oui: +150 (3/2)

Non: -200 (1/2)

Conor McGregor tiendra-t-il une bouteille de 12 bouteilles?

Oui: -300 (1/3)

Non: +200 (2/1)

Conor McGregor dira-t-il «Propre 12»?

Oui: -1000 (1/10)

Non: +500 (5/1)

Conor McGregor portera-t-il un costume?

Oui: -200 (1/2)

Non: +150 (3/2)

Conor McGregor portera-t-il des lunettes de soleil?

Oui: -400 (1/4)

Non: +250 (5/2)

Donald Cerrone appellera-t-il Conor McGregor «McNugget»?

Oui: -200 (1/2)

Non: +150 (3/2)

Donald Cerrone tiendra-t-il une boîte / bouteille Budweiser?

Oui: -200 (1/2)

Non: +150 (3/2)

Donald Cerrone portera-t-il un chapeau de cowboy?

Oui: -2500 (1/25)

No: +1000 (10/1)

McGregor ou Cerrone jetteront-ils un objet?

Oui: +500 (5/1)

No: -1000 (1/10)

McGregor & Cerrone entreront-ils en contact physique?

Oui: -150 (2/3)

Numéro: +110 (11/10)

McGregor fera-t-il référence à un membre de la famille Cerrone?

Oui: +300 (3/1)

Non: -500 (1/5)

Les cotes ci-dessus proviennent de BetOnline.

