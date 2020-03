Toujours haussier sur l’UFC 249, Dana White a un message pour les «premières lignes» de la bataille contre les coronavirus

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, veut que les fans d’arts martiaux mixtes (MMA) sachent que l’enfer ou les hautes eaux, l’événement UFC 249 pay-per-view (PPV) aura lieu le 18 avril.

Comme cela ne se produira pas à Brooklyn, New York, grâce à la récente interdiction des coronavirus, White and Co. devra prendre son équipe – ainsi que les combattants en compétition à l’UFC 249 – et les expédier dans une autre partie du monde .

Ce qui affectera directement les premières lignes et les premiers intervenants.

“Je voulais prendre une minute pour envoyer un remerciement spécial à tous ceux qui travaillent en première ligne pour lutter contre la pandémie de COVID-19”, a tweeté White jeudi. «Merci aux employés de l’hôpital, aux travailleurs de la santé, aux employés des épiceries, aux services d’urgence et à tous ceux qui font leur part. N’oubliez pas de remercier ceux qui vous entourent et d’être en sécurité là-bas. “

Je ne suis pas sûr de comprendre la décision d’aller de l’avant lorsque le reste du pays – et de nombreuses parties du monde – doivent rester sur place. Un événement UFC en direct signifie des voyages en avion, des séjours à l’hôtel et, dans de nombreux cas, des voyages à l’hôpital.

La dernière chose dont nous avons besoin est un combattant prenant de la place dans le centre médical le plus proche parce qu’il a bâclé sa perte de poids, ce qui est arrivé à la tête d’affiche de l’UFC 249, Khabib Nurmagomedov, avant l’UFC 209 en 2017.

Le spectacle doit continuer, je suppose.