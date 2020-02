Tous les KO par slam de l’histoire de l’UFC

De temps en temps, UFC lance des compilations vidéo avec de grands moments de l’histoire que les fans apprécient toujours. Dans ce cas, nous parlons de KO par slam. Tout le monde se souviendra que de cette façon, comment Jessica Andrade a vaincu Rose Namajunas être couronné champion du monde de poids de paille.

Ce sont tous ceux qui ont été jusqu’à présent qui apparaissent dans la vidéo:

Rose Namajunas contre. Jessica Andrade – UFC 237

Gerald Harris contre. David Branch – UFC 116

Matt Hughes contre. Carlos Newton – UFC 34

Gabriel Benitez contre. Humberto Bandenay – UFC Fight Night 129

Galore Bafando vs. Charlie Ward – UFC Fight Night 113

Frank Shamrock contre Igor Zinoviev – UFC 16

Tito Ortiz vs. Evan Tanner – UFC 30

Dominique Steele contre. Dong Hyun Kim – UFC Fight Night 79

Rustam Khabilov contre. Vind Pichel – The Ultimate Fighter 16 Finale

Falaniko Vitale contre. Matt Lindland – UFC 43

Josh Burkman vs. Sam Morgan – The Ultimate Fighter 2 Finale