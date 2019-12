Tout ce que je veux pour Noël, c'est enfin, enfin, enfin voir Khabib contre Ferguson

Il est difficile de croire que la première fois qu'on nous a promis Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson était il y a près de quatre ans et demi. Nous n'étions qu'à mi-chemin de la décennie à l'époque, et les deux montaient en flèche des poids légers de l'UFC pour la bague en laiton. Même en ce moment, il semblait clair que le vainqueur avait un chemin réaliste vers le titre.

Ce n'était pas censé être en 2015, ni dans l'année qui a suivi. Chaque orbite du soleil depuis lors – cinq années civiles consécutives – a inclus une réservation de combat annoncée ou une rumeur, et pourtant aucun combat ne s'est jamais concrétisé, en grande partie à cause d'une malchance cosmique. Alors que certains d'entre nous ont déjà jeté l'éponge sur l'idée – refusant de se réinvestir seulement pour subir une nouvelle déception – d'autres continuent à espérer que cela se produira enfin, même si la décennie se termine derrière eux. Le combat est de nouveau programmé, bien sûr; nous savons déjà qu'ils ont signé pour se battre le 18 avril lors de l'UFC 249. Mais ce fait ne fait pas vraiment confiance à personne. Pour ce que je dis, c'est Noël! C'est un temps de foi et de miracles! Ça va arriver. Cela doit arriver. Ça doit arriver!

S'il vous plaît, Père Noël, ne nous laissez pas tomber comme l'année dernière. Nous avons été très bons cette année! Nous avons assisté à tant de publicités Toyo Tires et P3 avec à peine une plainte! Nous restons debout jusqu'à toutes les heures de la nuit (et du matin) pour regarder! Nous sommes fatigués! S'il te plait, Père Noël!

Quelques autres choses pour sous l'arbre:

Israel Adesanya contre. Paulo Costa

La plupart des signes indiquent que c'est la première défense d'Adesanya en tant que champion poids moyen de l'UFC, bien que le potentiel du combat ait été mis en doute lorsque Costa a reconnu qu'il avait besoin d'une opération du biceps gauche en octobre.

Tout récemment cependant, Costa a annoncé qu'il était déjà sur la piste du retour et qu'il reste sur la bonne voie pour pouvoir se battre au printemps. Maintenant, la question est de savoir si l'UFC l'attendra ou inscrira Adesanya dans le programme où cela lui convient, ce qu'ils ont souvent fait lorsqu'ils se sont trompés.

Compte tenu de leurs records respectifs – Adesanya est 18-0 au total et 7-0 à l'UFC, tandis que Costa est 13-0 au total et 5-0 à l'UFC – c'est une évidence. Espérons maintenant que l'UFC a la patience d'attendre.

Une infusion de jeunes talents dans les classes de poids plus lourdes

Il y a une telle richesse de talent dans les classes de poids léger du MMA que l'infusion semble sans fin. Les jeunes combattants qui ont connu des années de percée comprennent les poids coq UFC Petr Yan et Cory Sandhagen, le poids coq Bellator Patrick Mix, le poids plume Bellator Adam Borics et les poids plume UFC Weili Zhang et Maycee Barber.

Les classes de poids les plus lourdes? Cueillettes minces. Dominick Reyes, un poids lourd léger de l'UFC, est passé du peloton pour devenir le prochain challenger de Jon Jones, et le poids lourd de l'UFC Jairzinho Rozenstruik est invaincu et intrigant, mais ce serait formidable de voir des progrès continus de la part de talents comme le poids lourd UFC Ciryl Gane, le poids lourd léger UFC Aleksandar Rakić et Bellator, le poids lourd Tyrell Fortune. Nous pourrions certainement l'utiliser.

La fin de la boxe contre les légendes MMA

Stipe Miocic veut Tyson Fury, Clarissa Shields veut Amanda Nunes, Khabib Nurmagomedov et Floyd Mayweather se veulent. Bâillement.

J'ai compris; c'est amusant de jeter des réservations fantastiques. Mais ces choses n'ont-elles pas besoin d'au moins une bouffée de possibilité pour attirer notre attention? Bien sûr, Mayweather contre Conor McGregor a fait des affaires énormes, mais c'était finalement son propre meilleur argument pour expliquer pourquoi ces combats croisés ne fonctionnent pas. Ils grésillent tous, pas de steak. Ils ne sont pas compétitifs. Les promoteurs croient-ils vraiment que les fans débourseront à nouveau leur argent durement gagné en nombre record? S'ils l'avaient fait, nous aurions déjà vu plus de ces combats. C'était un moment parfait dans le temps, et cela a fonctionné, mais il s'est écoulé depuis longtemps, et nous devons passer à autre chose.

Des sentiers heureux pour Daniel Cormier

En septembre, Cormier a déclaré qu'il affronterait Stipe Miocic dans un match en caoutchouc pour le championnat des poids lourds de l'UFC, puis se retirerait – gagner ou perdre. Bien que je sois généralement sceptique quant aux départs à la retraite annoncés à l’avance, je vais croire Cormier au mot. Oui, il est déjà revenu sur une annonce, disant qu'il ne combattrait pas après l'âge de 40 ans, mais je pense qu'il est tout simplement trop compétitif pour laisser le lien avec Miocic. S'il avait remporté les deux combats, je pense qu'il se serait déjà incliné. Espérons que ce résultat lui permettra de quitter le sport avec une certaine tranquillité d'esprit sur tout ce qu'il a accompli. Nous savons déjà que Cormier a beaucoup de choses positives devant lui et, franchement, il les mérite tous.

Pleins feux sur UN J. McKee

Malgré un record invaincu, McKee est assez sous-estimé sur la scène mondiale du MMA. Peut-être que cela changera au fur et à mesure qu'il progressera dans le tournoi Bellator poids plume, où il affrontera le vainqueur du prochain combat Adam Borics-Darrion Caldwell. McKee est flashy, il est un finisseur, et il est un gagnant. Et j'espère qu'en 2020, il obtiendra un peu plus d'éclat pour cela.

Un ralentissement des combats champion contre champion

Ces combats ont été amusants et excitants, du début à l'action réelle, mais ils se terminent souvent de manière peu spectaculaire. Jusqu'à présent, nous avons eu quatre doubles champions: Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes et Henry Cejudo. Trois d'entre eux – McGregor, Cormier et Cejudo – ont perdu ou abandonné l'une des ceintures sans jamais la défendre parce que… parce que défendre deux ceintures en même temps n'est pas faisable. Personne ne peut être aussi actif, même si l'UFC le souhaite. La seule raison pour laquelle Nunes a toujours la ceinture poids plume est que cette division est principalement un mirage. Si c'est une poignée de combattants tout au plus, et comme le succès de personne ne demande pas un coup de titre, elle peut s'y accrocher, juste au cas où.

Clarté pour Conor McGregor

2019 a été une année déroutante et troublante pour McGregor et ses fans. Il a menacé de prendre sa retraite. Il a été arrêté deux fois: pour vol à Miami et pour voies de fait à Dublin. Plus inquiétant encore, il a été mis en examen pour une paire d'agressions sexuelles. Au milieu de tous ses problèmes juridiques, il n'a jamais atteint la cage, ce qui signifie qu'il n'a combattu le MMA qu'une seule fois au cours des trois dernières années. Cette séquence se termine en janvier, face à Donald Cerrone, mais un nuage plane toujours sur la tête de McGregor. Ce sont de graves accusations, ce qui soulève des questions quant à savoir si McGregor est apte à continuer de participer à l'UFC. Il fut un temps où Dana White a dit que "vous ne rebondissez pas en imposant vos mains à une femme", mais les accusations de McGregor sont bien pires que cela. Pour l'instant, il reste libre pendant que la police enquête, et donc l'UFC fera comme l'UFC pour gagner de l'argent. Nous espérons qu'en 2020, la loi apportera une certaine clarté et nous dira explicitement que McGregor ne l'a pas fait ou qu'elle nous enlève la justice.

