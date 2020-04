Tout ce que vous devez savoir pour regarder WrestleMania 36 part 2 ce soir

WrestleMania 36 est assez différent cette année, et cela va au-delà du Coronavirus, forçant l’événement au WWE Performance Center où il se déroule devant une grande foule de zéro. Elle se déroule également sur deux nuits, la première partie ayant été interrompue samedi et la deuxième partie étant diffusée ce soir, le 5 avril, à 19 h HNE.

L’événement est diffusé en direct sur le réseau WWE et est également disponible via le paiement à la carte traditionnel pour ceux qui achètent encore des produits via leurs abonnés au câble. Voici la programmation de la deuxième nuit de WrestleMania 36:

Match de championnat de la WWE – Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Last Man Standing Match – Edge contre Randy Orton

Match Firehouse Funhouse – «The Fiend» Bray Wyatt contre John Cena

Match de championnat féminin NXT – Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

Match de championnat féminin SmackDown (match d’élimination) – Bayley (c) contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi contre Sasha Banks

Match de championnat par équipe de Raw Tag – The Street Profits (c) contre Austin Theory et Angel Garza

Match en simple – Aleister Black contre Bobby Lashley

Match en simple – Otis contre Dolph Ziggler

Match en simple (Kickoff Show) – Natalya contre Liv Morgan

Vous pourriez certainement avoir un débat sur la meilleure soirée, mais je pense que nous pouvons tous nous mettre d’accord? La diffusion de l’événement sur deux nuits aide à réduire la fatigue du spectateur.

Je prendrai 2 WrestleManias de 3 heures sur 1 WrestleMania de 6 heures à tout moment.

– Lance Storm (@LanceStorm) 5 avril 2020

Encore assez étrange: les lutteurs luttent sans que personne ne les regarde. Les lumières brillantes folles qu’ils gardent sur tout, soulignant simplement le fait que personne d’autre n’est là. Les échos à la fois de la claque et des vieilles claquements réguliers se répercutent dans le bâtiment vide. Nous devons dire que l’UFC fait mieux pour vous faire oublier que le monde est en lock-out que la WWE simplement en éteignant les lumières de l’arène et en mettant les projecteurs sur les combattants.

Assurez-vous de vous connecter à MMA Mania pour tous vos résultats WrestleMania 36 et plus de quelques faits saillants du hijinx de la nuit.