Tout le respect au presseur UFC 246

LAS VEGAS – Conor McGregor et Donald Cerrone sont une paire de chasseurs de cage professionnels légendaires qui tenteront de se couper la tête samedi soir.

Mercredi, cependant, les deux hommes en titre UFC 246 ressemblaient à tout sauf à deux adversaires.

Lors de la conférence de presse d’avant-combat, McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC), l’ancien champion des poids légers et plumes de l’UFC, et Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC), un favori des fans de longue date dont le nom est partout dans le livre des records de l’entreprise, ressemblaient plus à des co-stars promouvant un film de lutte contre le crime à venir, en couple impair, ou, à tout le moins, à une future équipe de pros de catch préparant le terrain pour leur course de championnat.

Étant donné la capacité légendaire de McGregor à lire la salle, c’était probablement le plan – du moins de sa part.

Le tout premier champion-champion de l’UFC a besoin d’un changement dans son récit de relations publiques. Le combattant qui a audacieusement appelé ses coups de feu alors qu’il montait en flèche dans le monde des sports de combat a laissé la place au cours des deux dernières années au genre de caricature qui a frappé beaucoup de gens avant lui.

Pendant un certain temps, chaque mois semblait apporter une nouvelle controverse, un nouveau problème juridique, un nouveau creux. Le message que McGregor doit transmettre cette semaine à un public sceptique est que cette fois, il est ici pour affaires et prêt à revenir à ce qu’il aime le plus.

Sur ce plan, McGregor a déclaré que tout ce qu’un combattant à trois ans de sa dernière victoire aurait dû dire lors de la remise de la plate-forme.

“Je suis maintenant dans une position où je suis très, très excité d’être ici, et j’ai très hâte de jouer pour les fans le 18 janvier”, a déclaré McGregor, qui a prédit qu’il éliminerait Cerrone. «J’ai un solide adversaire devant moi, un vétéran du jeu, et je suis juste au bon endroit. C’est ça. Je ne pense pas avoir changé ou changé, ou, vous savez, je suis juste engagé et concentré et heureux d’être ici. “

Cela a aidé que McGregor ait un partenaire de danse disposé à Cerrone, un combattant allergique à B.S., quelqu’un qui aime simplement y aller et jeter. L’éclairage du Pearl Theatre à The Palms a fait que son chapeau de cowboy noir crée une ombre sur tout son visage, mais son bouc, ajoutant une aura mystérieuse à un combattant dont l’attrait n’est pas un mystère.

“Je vais y aller et (explétif) donner tout ce que nous avons”, a déclaré Cerrone exactement de la manière que vous attendez de quelqu’un qui a obtenu ses propres boîtes Budweiser en édition limitée la semaine du combat. “Ouais, mec, je fais cinq tours avec ce mec, et je ne peux pas (explétif) attendre samedi.”

Cela s’est passé alors que le duo a affirmé à plusieurs reprises qu’ils aiment se battre, et qu’ils se respectent à cause de cette similitude, et ils donneront aux fans tout ce qu’ils pourraient souhaiter s’ils se connectent au pay-per-view.

Tout le bavardage sonna vrai. Mais cela ne pouvait toujours pas éliminer complètement l’ombre des prétendus méfaits de McGregor. L’UFC a fait de son mieux pour éloigner McGregor des questions concernant ses enquêtes en cours sur des agressions sexuelles en Irlande. L’UFC a canalisé McGregor vers la sécurité de son partenaire promotionnel ESPN, qui profitera directement de l’apparence de McGregor dans le pay-per-view de samedi, pour quelques questions rapides lors d’une apparition lundi. Il est devenu évident mercredi que la promotion voulait que ce soit la fin du sujet.

Le président de l’UFC, Dana White, a détourné les tentatives d’un journaliste pour interroger McGregor sur ses problèmes, et ce faisant, il a été aidé par des fans – probablement certaines des mêmes personnes qui se plaignent sans cesse que les médias MMA ne posent que des questions de softball – qui ont raillé le journaliste d’avoir osé demander . White a ensuite rejeté une question de suivi s’il craignait que les problèmes n’empêchent McGregor de se battre avec un «non» rapide.

C’est une histoire qui continuera de se dérouler sur la route, peu importe à quel point certains voudront peut-être la souhaiter. Mais pour l’instant, la question du combat lui-même prit le pas, et le duo revint bientôt à leurs réjouissances alors que le respect mutuel se déroulait le jour, de la tenue habillée McGregor s’enquérant de la veste en peau de serpent de Cerrone jusqu’à leur amitié à la fin. .

Avant de le faire, cependant, McGregor a précisé une fois de plus quel était son but cette semaine, disant à MMA Junkie que l’UFC 246 avait pour but de rappeler aux gens la réalité qui l’avait propulsé au sommet.

«Je suis aussi réel que possible, comme le slogan de l’entreprise», a déclaré McGregor. «Je réagis à la situation telle qu’elle est. Les situations se sont produites d’une manière différente pendant un certain temps. Cette situation semble être un peu différente, je réagis donc en conséquence. Il n’y a rien de faux, rien de faux. C’est juste que je suis réel, et c’est tout. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

