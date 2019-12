Trépointe! Vous vous êtes agenouillé pour vérifier l'enflure de la jambe de Rakic

Les coups de pied dans la jambe de Volkan Oezdemir ont gravement endommagé la jambe d'Aleksandar Rakic.

Les deux se sont affrontés lors de l'événement co-principal de l'UFC sur ESPN + 23 à Busan, en Corée du Sud, dans un va-et-vient. Mais ce sont les coups de pied brutaux d'Oezdemir qui ont fait la différence, ralentissant le mouvement de Rakic ​​et provoquant une trépointe massive sur sa jambe gauche.

Une trépointe si grosse qu'on dirait que Rakic ​​avait un autre genou.

Félicitations à Rakic ​​pour avoir combattu à travers cela, mais c'est Oezdemir qui a obtenu le feu vert par décision partagée, marquant sa deuxième victoire consécutive.

Et après avoir récemment pris la mauvaise décision d'une décision partagée avec l'actuel challenger du titre des poids lourds légers de l'UFC Dominick Reyes, Oezdemir veut que cela revienne.

En un rien de temps.

