Triple H révèle la réaction de The Undertaker quand il a quitté le personnage

Triple H raconte comment Undertaker a réagi en quittant le personnage

L’Undertaker est considéré comme l’un des meilleurs personnages et l’un des plus protégés depuis longtemps. Dans sa carrière à la WWE, il a été une figure qui est restée dans un monde sans kayfabe, malgré le fait que son personnage ne possède pas les caractéristiques les plus réalistes.

Au moment où il a quitté son personnage dans le documentaire The Last Ride, il y avait beaucoup de nervosité. Triple H était dans The Gorilla Position et parlait de l’homme mort, de la façon dont son personnage protégeait quelque chose que les autres n’avaient pas.

« Je pense que Mark avait des réserves à ce sujet. Je pense que vous avez pensé à le faire. Protéger ce personnage pendant si longtemps vous amène là où vous êtes maintenant, mais il y a de nombreuses opportunités que vous pensez par vous-même, mec. avoir ceci, ou imaginer ce que ça aurait été pour moi. Ce sont toutes les choses qu’il a délibérément mis de côté pour protéger ce personnage et maintenir l’aura et l’image. Lorsque tout dans l’entreprise a changé et s’est ouvert grand, cela a quand même protégé cela. personnage et cette image. Je ne sais pas si vous pourriez nommer quelqu’un d’autre dans l’entreprise, alors qu’il y a quelques années à peine, si vous voyiez une photo de lui dans un T-shirt, un short et des tongs, ou sa femme sur la plage ou quelque chose, les gens deviendraient fous Pour l’image. Maintenir cette mystique jusqu’à récemment est incroyable. Je pense donc qu’il y avait des réserves de sa part et de beaucoup de gens. «

«Personne ne va perdre son aura, ils vont presque l’augmenter. Toutes les choses qui sont géniales, toutes les choses qu’il a traversées, les choses qu’il a faites, tout ce qu’il a sacrifié et tout ce qu’il a fait pour arriver là où il est maintenant, même juste pour protéger le personnage. C’est une histoire incroyable comme celle que tout le monde regarde maintenant. Je ne pense pas que cela prendra. Ce n’est pas comme si la mystique avait disparu. Je pense presque que cela le rend plus légendaire et plus épique. Je pense que c’était le bon moment pour le faire avant qu’il ne dise, j’ai fini. «