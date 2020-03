Tristan Connelly et Cole Smith parlent de l’impact du coronavirus sur le camp

Tristan Connelly et Cole Smith ont accroché aux États-Unis aussi longtemps qu’ils le pouvaient – mais dès que l’annonce a été annoncée, ils étaient sortis.

Deux des résidents de l’Ouest canadien de l’UFC, Connelly (14-6 MMA, 1-0 UFC) et Smith (7-1 MMA, 1-1 UFC) s’entraînaient à l’UFC Performance Institute en vue de leurs prochains combats.

Connelly était censé combattre Alex da Silva à l’UFC sur ESPN + 30 à Portland, Oregon le 11 avril. Le combat a ensuite été reprogrammé pour l’UFC APEX à Las Vegas, avant d’être finalement reporté. Quant à Smith, il n’avait pas de combat réservé, mais a jeté son chapeau en lice pour toutes les opportunités à court terme disponibles.

À mesure que leur camp progressait, l’inquiétude entourant le coronavirus grandissait. La NBA, la LNH, Bellator et de nombreuses autres organisations sportives ont annulé ou reporté des événements. Cependant, l’UFC a initialement refusé de le faire. Smith a déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de partir tant que l’UFC tiendrait le coup.

“C’était un risque que nous étions prêts à prendre”, a déclaré Smith à MMA Junkie. «Aussi irresponsable que cela puisse paraître, c’est ce que nous étions prêts à faire. De toute évidence, beaucoup de gymnases ont commencé à fermer. Nous rassemblions certains des combattants et avions notre propre entraînement secret. A part ça, ça fait partie du jeu. “

Connelly a ajouté: «J’étais vraiment préoccupé par tout ce qui se passait, mais nous sommes dans un sport unique où il n’y a pas vraiment beaucoup de contacts étroits à part les deux combattants qui se battent – du moins pas dans un grand groupe. Cela semble être le sport parfait pour pouvoir continuer. »

Lorsque la nouvelle des trois événements de l’UFC a été annoncée lundi, les deux combattants s’entraînaient en fait au PI. Ils ont décidé qu’il était temps de partir.

“J’étais assis sur le PI, faisant défiler Twitter, et je l’ai vu sur MMA Junkie”, a déclaré Smith. «Je l’ai vu de vous les gars – l’événement a été (reporté). Je suis allé à Tristan et j’ai dit: “Hé mon pote, ton combat est terminé, je suis désolé de le dire. Rentrons à la maison demain. Nous n’avons plus de raison d’être ici. Le PI ferme. Xtreme Couture ferme ses portes. 10th Planet ferme ses portes. “Il n’était plus nécessaire que nous y soyons.”

La réservation d’un vol de retour n’a pas été facile. Connelly et Smith n’ont pas pu réserver le même vol de retour et ont dû au contraire prendre l’avion à différentes heures de la journée. À son arrivée au Canada, Smith a indiqué qu’il était surpris de l’absence d’interrogatoire pour traverser la frontière.

“Ils m’ont posé quelques questions”, a déclaré Smith. «Ils nous ont tous demandé en groupe. Lorsque nous descendions de l’avion, un agent se tenait là et il a simplement demandé à tout le monde: «Quelqu’un est-il malade?» Et tout le monde se dit «non». Ils nous ont simplement laissés passer. C’était un peu bizarre. “

De retour chez eux, les deux combattants sont en pleine quarantaine. Alors que les deux gars utilisent des méthodes d’entraînement alternatives, cela s’est avéré particulièrement difficile pour Connelly, étant donné qu’il était au milieu d’un camp de combat. Ne sachant pas quand ni où son événement sera reporté, Connelly a confiance en l’UFC.

“La chose la plus difficile est de revenir dans le pays, je dois me mettre en quarantaine pendant 14 jours”, a déclaré Connelly. «Tous les gymnases sont également fermés. Ne pas pouvoir s’entraîner est la partie la plus difficile. Les deux prochaines semaines, je devrai rester seul. Ce sera difficile de ne pas manger assis sur le canapé. Je peux m’étirer, mais je n’ai pas beaucoup de place pour faire des choses ici. Ça va être le plus dur. Je vais rester en forme et être prêt. Espérons que l’UFC comprenne quelque chose. J’ai vraiment l’impression qu’ils trouveront de petits événements. »

