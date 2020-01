Trois adversaires potentiels pour la première défense du titre Bellator de Cris Cyborg

Image: Cris Cyborg sur Instagram

Dans l’événement principal du Bellator 238, Cris Cyborg cherchait à devenir la championne des poids plume Bellator alors qu’elle affrontait Julia Budd.

C’était les débuts promotionnels de Cyborg, où une victoire pourrait être le premier combattant à gagner des ceintures dans Strikeforce, Invicta, UFC et Bellator. C’est exactement ce qu’elle a dit à Julia Budd lors du quatrième tour.

Maintenant, après la victoire, beaucoup se sont demandés contre qui la première défense de Cyborg contre le titre sera contre. La Brésilienne a dit qu’elle aimait l’idée d’un Grand Prix, mais sans parler d’un tournoi en cours, voici trois adversaires potentiels pour la première défense du titre de Cris Cyborg.

Cat Zingano

Cat Zingano est un grand nom et un ancien challenger du titre UFC, où elle a été soumise par Ronda Rousey. Pourtant, Zingano a eu du succès dans la promotion basée à Las Vegas avec des victoires sur Amanda Nunes, Miesha Tate, Raquel Pennington et Marion Reneau.

Bien que le dernier combat de Zingano ait été une perte pour Megan Anderson, c’était une perte étrange étant donné que l’ongle d’Anderson a coupé l’œil de Zingano, ce qui a mis fin au combat. Depuis, elle a signé avec Bellator et n’a pas encore fait ses débuts promotionnels.

Scott Coker et Bellator devraient chercher à capitaliser sur un grand nom à Zingano et faire ses débuts contre Cris Cyborg. Ce serait le plus grand combat que la promotion puisse mener après la victoire de Cyborg sur Julia Budd et même la championne a fait savoir qu’elle était ouverte au combat.

“Zingano, c’est une athlète incroyable”, a déclaré Cyborg lors de l’émission MMA d’Ariel Helwani lundi. «Elle a battu Amanda Nunes. Ça va être un match parfait si ça arrive. … Elle va être un grand défi car elle a battu Amanda Nunes. »

Cat Zingano a également parlé de ce combat, il est donc très logique que Zingano contre Cyborg se produise plus tard cette année.

Arlene Blencowe

Arlene Blencowe, comme Julia Budd, a été un incontournable de la division poids plume Bellator et mérite une autre fissure à la ceinture.

Blencowe fait partie de la promotion depuis 2015 et a une fiche de 6-3, avec deux victoires dans d’autres promotions entre les deux. Elle a également battu les meilleurs prétendants comme Leslie Smith, Sinead Kavanagh, Janay Harding et Amanda Bell. Mais, pourquoi elle n’a pas obtenu un coup de tête plus tôt, c’est le fait qu’elle a perdu deux fois contre Julia Budd.

L’Aussie est sur une séquence de trois victoires consécutives et s’est disputée pour la dernière fois en novembre, elle devrait donc être prête à se battre quand Cyborg est. Coker a également déclaré que Blencowe pourrait être le prochain, donc la promotion aime même que le combat soit la première défense du titre de Cyborg.

Sinead Kavanagh

La troisième option revient vraiment à Sinead Kavanagh ou Leah McCourt, qui est sur une séquence de trois victoires consécutives et qui se bat au Bellator Dublin en février. Pourtant, McCourt est encore jeune et n’a que quatre combats professionnels, ce qui donne à Kavanagh l’avantage d’être le prochain adversaire de Cyborg.

Kavanagh est revenu dans la colonne des victoires la dernière fois avec une victoire de TKO sur Olga Rubin qui venait de perdre un coup de titre contre Julia Budd. Kavanagh a également subi une perte de décision majoritaire face à Leslie Smith, ce qui aurait pu aller dans son sens. Elle a également une victoire sur Zarah Fairn dos Santos qui est un poids plume de l’UFC, donc ses compétences sont là.

Le combattant SBG Ireland est probablement la troisième option, mais selon le timing, il pourrait très bien obtenir la première fissure à la ceinture de Cyborg.

Selon vous, contre qui Cris Cyborg défendra-t-elle sa ceinture en premier?

