Trois combats pour récupérer le trône

UFC Fight Night: Hermansson vs 2 mai aura lieu. Weidman au Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City. Une épreuve jouée par deux des meilleurs poids moyens du monde, auxquels ils seront confrontés pour tenter de reprendre le chemin de la victoire et pour continuer à grimper des positions dans la division.

Nous continuons sur cette voie pour parler de comment Chris Weidman a pu reprendre le trône sur lequel il était assis de 2013 à 2015. Battre Anderson Silva pour être couronné champion du monde des poids moyens et perdu Luke Rockhold Arrêter d’être. Dans MMA.UNO Nous avons trois combats pour le ramener au sommet.

De toute évidence Je devrais les gagner tous les trois. Mais s’il le faisait, à notre avis, également poussé par son passé et par le nom qui a été fait, il aurait une nouvelle opportunité de devenir le monarque de 185 livres.

Jack Hermansson

Évidemment, pour commencer, “The All-American” doit vaincre “Joker”. Ce sera très compliqué pour lui de revenir pour le championnat s’il subit une nouvelle défaite, qui serait la troisième consécutive. Par son nom, il fait face à l’un des noms les plus importants de la division, mais n’oubliez pas qu’il ne figure pas dans le classement.

S’il réussit en mai, il entrera non seulement dans le classement mais aussi son prochain combat sera contre un autre nom important. Ce triomphe est la clé pour rentrer dans l’équation. Et si vous pouvez terminer le combat beaucoup mieux. Il n’aura rien de facile mais il fait partie de l’élite des poids moyens depuis des années, Hermansson vient d’arriver.

Darren Till ou Jared Cannonier

Yoel Romero est le challenger actuel du championnat et Paulo Costa sera le prochain. C’est pourquoi nous les mettons en évidence tous les deux. Bien que si j’avais l’occasion de faire face à l’un d’eux, je n’aurais peut-être pas besoin d’un troisième combat. Mais nous pensons qu’il ne l’aura pas.

C’est pourquoi nous parlons de Darren Till ou Jared Cannonier. Les deux se rencontreront probablement dans les prochains mois. Que ce soit comme ça ou non, soit suivrait un bon combat pour Weidman. Ce serait pour l’autre pas en avant. Parce que Till et Cannonier sont en route vers le titre en ce moment.

Mais battre l’un des deux Je ne lui donnerais pas de chanceprobablement.

Robert Whittaker

L’ancien champion Robert Whittaker est également absent pour le moment et on ne sait pas quand il reviendra. Il pourrait le faire après l’été, quand Chris Weidman serait prêt s’il était assez actif et combattait au printemps, puis en été et enfin à la fin de l’année contre lui. Cela semble compliqué, mais cela pourrait arriver.

En tout cas, cela ne devrait pas se produire de cette façon non plus. Si après avoir battu Hermansson vous avez la possibilité d’affronter Whittaker, cela pourrait lui donner la possibilité d’un combat pour le championnat. Une opportunité qui ne se présentera guère en 2020.

Mais si Weidman gagne ses combats et reste actif, gagnant dans ces trois combats mentionnés, pourrait aller chercher la couronne au début de 2021.