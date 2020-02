Troy Worthen raconte son voyage du centre de la Floride aux lumières vives de ONE Championship

Troy Worthen était en ligne pour monter Fearfall du Docteur Doom aux Universal Studios à Orlando quand il a reçu un e-mail qui a changé sa vie.

Plusieurs semaines auparavant, il avait demandé à essayer Evolve MMA, une célèbre équipe de combat basée à Singapour – un monde loin de son domicile en Floride centrale. Alors qu’il attendait de monter, il a finalement entendu.

“J’étais sur le point de monter sur le trajet et je regardais mes courriels et ils sont apparus”, a déclaré Worthen à BJPENN.com. “C’était comme” Félicitations, vous avez été invité à l’essai Evolve. “Nous sommes rentrés chez nous après cela et j’ai commencé à me préparer.”

Worthen, qui a lutté à l’Université de Floride centrale, a été suffisamment impressionnant lors de ces essais pour mériter une place sur la liste Evolve. L’étape suivante consistait à déplacer toute sa vie de la Floride à Singapour – deux endroits qui n’ont guère plus en commun qu’un climat chaud.

«Je n’étais jamais allé nulle part en Asie auparavant», a-t-il déclaré à propos de son déménagement. «Je suis allé au Canada et dans certains endroits en Amérique du Sud et tout ça, mais jamais de ce côté du monde. Mais pour moi, j’ai toujours aimé les arts martiaux. J’adore les combats, j’aime la lutte, j’adore la compétition. Donc, s’il m’était possible de continuer à faire cela et de ne pas abandonner le rêve, j’allais le saisir. Peu importe où. Ça aurait pu être la Russie, ça aurait pu être n’importe où. J’étais prêt à aller en Antarctique. »

Peu de temps après avoir déménagé à Singapour, Worthen a signé avec ONE Championship. Depuis qu’il a rejoint la promotion, il est allé 2-0, battant Rui Chen et Lei Chen, tous deux par TKO au deuxième tour. Il est satisfait de savoir qu’il fait ce qu’il a prévu de faire.

“Je dis aux gens depuis longtemps que je suis l’un des meilleurs gars du monde”, a-t-il déclaré. «Je me suis entraîné avec un tas de combattants de l’UFC, un tas de combattants de Bellator, et j’ai toujours bien réussi dans les chambres avec eux. Je savais donc que j’étais à ce niveau. Je n’avais tout simplement jamais eu la chance de le montrer. Je suis juste heureux d’avoir enfin l’opportunité et je peux montrer au reste du monde ce dont je suis capable. “

Worthen retournera dans la cage ONE Championship ce vendredi à ONE: King of the Jungle à Singapour – un événement qui se déroulera sans fans dans le bâtiment grâce aux préoccupations croissantes concernant le nouveau coronavirus. Le partenaire de danse de Worthen sur cette carte non conventionnelle sera le vétéran expérimenté du Kiwi Mark Abelardo.

Qu’il ait des fans dans le bâtiment pour l’encourager ou non, Worthen a l’intention de faire une grande déclaration dans sa maison d’adoption de Singapour.

“Pour moi, c’est juste un autre combat”, a déclaré Worthen à propos de ce défi imminent. “L’adversaire n’a pas d’importance. Ça peut être une ceinture noire de jiu jitsu brésilien, un champion du monde de Muay Thai, le meilleur boxeur que j’ai jamais vu de ma vie, ça n’a pas vraiment d’importance. C’est juste un autre corps devant moi et un autre casse-tête à comprendre.

“Il a beaucoup d’expérience”, a poursuivi Worthen, en discutant des forces de ses adversaires. «Il n’a pas d’abandon en lui, mais c’est mon travail de sortir et de le faire arrêter. J’ai fait ça à des gens qui n’avaient jamais arrêté avant. “

Si Worthen bat Abelardo, il sera 3-0 dans la division ONE bantamweight, et à distance des affrontements avec Kevin Belingon, John Lineker et le champion en titre Bibiano Fernandes. Il se félicite des combats futurs avec tout ce qui précède, et est confiant qu’il finira par régner sur la division en les battant tous.

“Je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que j’étais le meilleur au monde”, a-t-il déclaré. “Donc, je suis assez confiant que celui qui détient ce titre, je vais le lui prendre.”

Troy Worthen a déjà eu un voyage dans les arts martiaux très intéressant, ayant déplacé toute sa vie de l’autre côté de la planète – tout cela grâce à ce courriel fatidique qu’il a reçu à l’ombre de la peur du docteur Doom.

Il admet que c’est un peu surréaliste parfois, mais il aime la balade.

“J’ai vu cette annonce [for Evolve MMA] essais, et il m’a semblé impossible de réellement obtenir la place et être payé pour m’entraîner ici et me battre pour UN championnat », a déclaré Worthen. “Tout cela était très loin dans mon imagination, mais en quelque sorte, c’est devenu réel.”

Catch Troy Worthen en action à ONE: King of the Jungle, qui sera diffusé vendredi matin en Amérique du Nord, sur la ONE Championship Super App, YouTube et B / R Live, selon votre région.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.