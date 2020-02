Troy Worthen vise une arrivée rapide à Singapour

L’Américain invaincu Troy Worthen a pour objectif de viser UN champion des poids coq Bibiano Fernandes, et espère qu’il pourra faire un autre grand pas vers un tir au titre avec une victoire à “ONE Championship 109: King of the Jungle”.

Worthen (6-0 MMA) affrontera le Néo-Zélandais Mark Abelardo au stade couvert de Singapour le 28 février, dans un combat qui, sur le papier, ressemble à un affrontement classique attaquant contre grappler.

“Il est définitivement un attaquant, nous le savons tous, donc c’est définitivement ce qu’il veut faire”, a-t-il déclaré. “Je suis sûr qu’il a travaillé sa défense contre le takedown, mais tous mes adversaires travaillent leur défense contre le takedown, et cela ne m’arrête pas vraiment pour l’instant.”

Depuis qu’il a rejoint ONE Championship en 2019, Worthen a remporté une paire de finitions TKO au deuxième tour et cherche à compléter un tour du chapeau de victoires pour se pousser vers le titre, et un tir au double champion des poids coq Fernandes.

“Je fais cela pour être le champion”, a-t-il déclaré. «Je pense que je pourrais affronter Bibiano la semaine prochaine, tu sais? Mais malheureusement, je dois remonter – pas malheureusement, heureusement! Mais je vais progresser, et je pense que je suis prêt pour ces gars-là. “

Pour prouver cette disponibilité, Worthen sait qu’il a besoin d’une impressionnante performance contre Abelardo (19-6), qui a 11 KO à son actif. Et le joueur de 26 ans a déclaré qu’il emprunterait le chemin le plus rapide vers la victoire lorsque le duo tomberait le soir du combat.

“Le but pour moi est toujours d’entrer et de sortir en bonne santé”, a-t-il déclaré. «Cependant, je pense que je peux terminer le combat rapidement sans subir de dégâts, c’est ce que je vais faire.

“Mais Mark est un gars agressif et il ne partira pas facilement, donc c’est mon travail d’aller là-bas et de le rendre aussi facile que possible sans subir de dégâts. De toute évidence, il a des idées différentes sur la façon dont ça va se passer, mais si je le fais, ce sera rapide et facile comme les autres, et vous découvrirez ce que j’ai prévu. “

.