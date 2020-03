Trucs, conseils pour les combattants dans un monde de distanciation sociale

Les combattants du monde entier sont confrontés à de grands défis.

Avec l’épidémie de coronavirus aux États-Unis et dans de nombreuses parties du monde, la formation au MMA est devenue difficile compte tenu du contact nécessaire. De nombreux gymnases de grappling et de MMA sont fermés aux États-Unis car ils sont classés comme des établissements non essentiels. Et avec les commandes de maintien à la maison recommandées par de nombreux gouvernements étatiques et locaux, même le travail de force et de conditionnement peut être un problème pour de nombreux combattants qui n’ont pas l’espace ou l’équipement à la maison.

L’ancienne championne de l’UFC et vice-présidente actuelle du championnat ONE Miesha Tate a déclaré qu’elle savait que les temps étaient difficiles pour beaucoup, y compris les combattants qui cherchent à progresser dans leur carrière malgré les circonstances.

“Il n’est plus possible pour les combattants de s’entraîner, de se débattre – et c’est un thème assez courant à travers le monde”, a déclaré Tate à MMA Junkie Radio. «Mon conseil serait de prendre le temps de vous entraîner mentalement. Je suis un grand partisan de la façon dont vous voulez que votre carrière se passe dans votre esprit. J’appelle cela un acte de méditation. C’est quelque chose que j’ai beaucoup fait quand j’étais combattant. J’envisagerais des combats – gagner, évidemment. Mais j’envisagerais tout.

«J’envisagerais de faire un takedown et mon adversaire de se relever et de devoir travailler pour un autre takedown. J’imagine l’adversité, et c’est quelque chose que je recommande vraiment à n’importe quel combattant. Ne vous imaginez pas seulement gagner. Je veux dire, concentrez-vous là-dessus parce que c’est le but. Mais si vous vous préparez mentalement à gagner, et si vous avez des ennuis, vous pourriez ne pas être mentalement préparé à cela. Je pense que la réalité est que vous pourriez avoir des ennuis pendant que vous vous battez. C’est très probable, alors imaginez. “

Outre l’aspect mental, qui est connu pour jouer un rôle énorme dans les sports de combat, Tate pense qu’il existe des moyens de relever les défis physiques, même à la maison.

“Il y a encore beaucoup à faire pour rester en forme à l’intérieur de quatre murs”, a déclaré Tate. «Il y a des gens qui sont en prison et en prison qui restent en excellente forme, donc être mis en quarantaine quelques semaines ne devrait pas être une excuse pour ne pas rester en forme.

«Il y a des choses merveilleuses comme les burpees, les pompes, les situps et différents types d’exercices de poids corporel que vous pouvez faire. Alors prenez le temps de vous améliorer. Vous pouvez voir cela comme un négatif, et ça craint, et vous pouvez en pleurer et être bouleversé. Ou vous pouvez le regarder car vous avez beaucoup de temps pour chercher des moyens de vous améliorer, et cela en profite. Voilà donc mes conseils pour les combattants qui sont à la maison. Il y a encore beaucoup à faire. “

