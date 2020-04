Trump met Dana White de l’UFC, Vince McMahon de la WWE sur le groupe de travail sur l’économie

Mardi, Donald Trump, lors de sa conférence de presse quotidienne sur les coronavirus, a dressé une longue liste de dirigeants dans de nombreuses industries qui, selon lui, seront chargés d’aider à redémarrer l’économie américaine.

Sur cette liste figurait le président de l’UFC, Dana White – «le grand Dana White», a déclaré Trump – et le PDG de la WWE, Vince McMahon, que Trump a également désigné comme «génial». White et McMahon font partie de dirigeants de ligues sportives comme la NFL, la NBA, la MLB et la LNH qui seront consultés lorsque les États-Unis commenceront à rouvrir un pays qui est en grande partie bloqué depuis des semaines en réponse à la pandémie mondiale de coronavirus.

Les dirigeants des ligues sportives ne sont qu’un petit segment d’une liste beaucoup plus grande de dirigeants d’entreprises dans des secteurs tels que la technologie, les soins de santé, l’hôtellerie et la fabrication qui, selon Trump, seront consultés pour des idées sur la meilleure façon de relancer l’économie.

“Dans le sport – nous voulons récupérer nos sports, si important”, a déclaré Trump. «… Nous devons reprendre nos sports. J’en ai assez de regarder des matchs de baseball qui ont 14 ans. Mais je n’ai pas vraiment eu trop de temps à regarder. Je dirais peut-être que je regarde un batteur, puis je me remets au travail. »

L’UFC a organisé un événement le 14 mars à Brasilia, au Brésil, malgré le fait qu’une grande partie de cette ville soit passée en mode de verrouillage quelques jours auparavant. Elle a eu lieu à huis clos. Son prochain événement programmé une semaine plus tard à Londres a d’abord été déplacé à Las Vegas, puis entièrement reporté.

L’UFC peu de temps après, a reporté deux événements américains supplémentaires, mais a gardé l’UFC 249 pour ce samedi sur le calendrier et essayait de faire le spectacle sur des terres tribales en Californie. Mais la semaine dernière, après avoir reçu des appels, a-t-il dit, provenait des plus hauts niveaux du partenaire de diffusion ESPN et Disney, qui possède ESPN, White a coupé la prise.

À l’heure actuelle, tous les événements UFC – ainsi que les événements pour son principal rival Bellator et toutes les autres promotions MMA – sont en attente. Mais il en va de même pour toutes les saisons de sports majeurs comme le baseball, le basket-ball, le hockey, la course automobile et le golf. Certains experts pensent qu’une fois que le pays sera en mesure de revenir à un certain niveau de normalité et que les ligues sportives auront le feu vert pour reprendre, ils devront probablement le faire à huis clos sans fans présents dans un avenir prévisible pour aider à éviter une seconde début de la maladie.

Mardi, près de 580 000 cas ont été signalés aux États-Unis et plus de 22 000 décès dus à la maladie. Mardi également, Trump a annoncé que les États-Unis cesseraient de financer l’Organisation mondiale de la santé et blâmeraient cette organisation pour la propagation du virus, affirmant que si l’OMS avait agi plus rapidement, la pandémie aurait pu être évitée.

White a déclaré mardi que l’UFC visait un retour le 9 mai dans un endroit non divulgué avec une carte de combat présentant de nombreux combats ciblés pour l’UFC 249, ainsi que des combats supplémentaires fraîchement organisés.

