Twitter réagit au TKO de Figueiredo de Benavidez

Deiveson Figueiredo a remporté une énorme victoire samedi contre Joseph Benavidez à l’UFC lors de l’événement principal ESPN + 27.

Cependant, cela ne lui a pas valu de ceinture, car il a perdu du poids vendredi. Alors que Benavidez aurait remporté le titre des poids mouches avec une victoire, Figueiredo était inéligible, et donc la ceinture reste vacante.

Le Brésilien une fois battu Figueiredo (18-1 MMA, 7-1 UFC) a remporté une victoire de deuxième ronde TKO contre Benavidez (28-6 MMA, 15-4 UFC) dans le combat de tête d’affiche, qui a eu lieu à Chartway Arena à Norfolk , Va.

Consultez ci-dessous les meilleures réactions de Twitter à la victoire de Figueiredo sur Benavidez à l’UFC sur ESPN + 27.

* * * *

Unfortunate clash of heads caused a cut in benavidez which kinda threw his focus off for a second then boom right hand down the pipe. Gotta feel for him

— Brian Kelleher (@brianboom135) March 1, 2020