Twitter torréfie la vidéo de sparring analyste ESPN

Il est temps que Stephen A. Smith essaie de se protéger de tous ses absurdes MMA.

Samedi dernier, après que Conor McGregor a terminé Donald Cerrone en 40 secondes à l’UFC 246, Smith a procédé à la déchirure de la performance de Cerrone lors de l’émission d’après-combat ESPN +. Il l’a appelé “atroce”, a déclaré que Cerrone était “au-dessus de sa tête” et a fait allusion au fait qu’il a abandonné, tout à fait le point de vue d’un vétéran du jeu de combat qui détient certains des records les plus prestigieux de l’UFC.

Et ce n’était pas la première prise de MMA déraisonnable par Smith.

Donc, juste au cas où Cerrone aurait pris note des commentaires de Smith, il vaut mieux être préparé. Préparez-vous à tout moment, non? Mais peut-être pas tout à fait comme ça.

Jetez un oeil ci-dessous à Stephen A. faisant un travail de pad (pas sûr que nous l’appellerions réellement “sparring”) dans une vidéo qui a fait surface mardi soir. MMA Twitter en a pris note et les prises sont venues de chaud et de lourd.

Le travail de Clint Eastwood sur Million Dollar Baby peut être facile après avoir vu cela.

Qui est le porte-tampon qui prépare Stephen A. Smith à frapper avec ces deux pièces, de toute façon? Dr Evil et Mini Me? Jfc…

Lorsque vous vous préparez pour le cow-boy et son fils juste au cas où ils viennent après lui 😂 .. besoin de voir plus de journalistes frapper les pads 😂

Impossible de casser un raisin. 🖕

La seule chose que je vois, c’est à quel point ses mains sont sales

Hé, @stephenasmith, je vais vous laisser terminer votre session de gant, mais s’il vous plaît, pour tout ce qui est saint à ESPN, veuillez garder vos opinions #MMA pour vous, merci.

ce pourrait être le combat à faire en 2020 👀

“Atroce”

Cerrone a été interviewé par Smith aux côtés de Max Kellerman avant le combat sur “First Take” d’ESPN, où “Cowboy” semblait visiblement gêné par leur série de questions. Donc, Smith n’a pas exactement quitté le bon pied avec Cerrone, et ses commentaires après le combat n’étaient pas meilleurs.

Eh bien, si vous pouvez le préparer, vous feriez mieux de le prendre. Droite?

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.