Tyrell Fortune se dit «le meilleur poids lourd du monde»

THACKERVILLE, Okla. – Tyrell Fortune rayonne de confiance en entrant dans le Bellator 239.

Fortune (8-0 MMA, 8-0 BMMA), un espoir poids lourd invaincu, estime que ses compétences ont déjà atteint le niveau supérieur de sa catégorie de poids après un peu plus de trois ans en tant que professionnel. Son niveau de compétition jusqu’à présent rend cette croyance impossible à vérifier, mais vendredi, il affronte un vétéran établi à Timothy Johnson.

Johnson (12-6 MMA, 0-2 BMMA) a partagé la cage avec certains des meilleurs poids lourds du monde, et bien qu’il ait presque exclusivement perdu ses plus gros matchs, Fortune a déclaré que c’était le meilleur bâton de mesure qui lui avait été présenté jusqu’à présent pour montrer où il en est.

“Il est le plus grand nom que j’ai combattu à ce jour, donc je pense que c’est une grande motivation pour moi juste pour développer ma marque, développer mon nom et faire savoir aux gars, ‘OK, c’est quelqu’un que vous voulez regarder'”, Fortune a déclaré MMA Junkie mercredi. «Je suis prêt à commencer à retirer tout le monde. Je crois vraiment que je suis le meilleur poids lourd du monde en ce moment, en ce moment. »

Les déclarations audacieuses de Fortune entraîneront une pression et des attentes supplémentaires pour ses performances. Non seulement il doit réussir, mais il doit être impressionnant dans le processus.

C’est bien pour Fortune, car il a des attentes toujours plus grandes pour lui-même.

“Tim détient plus d’une menace de lutte et de lutte qu’il utilise davantage pour sa stratégie”, a déclaré Fortune. “Ce qui, je pense pour un gars comme moi, ne fonctionne pas vraiment bien. Évidemment, je suis allé beaucoup plus loin que lui en lutte, donc mes compétences sont de loin plus raffinées que lui. Je pense juste qu’il va avoir du mal à mettre en œuvre son plan de match si son plan de match est de lutte ou de lutte. “

Tant qu’il sera avec Bellator, la meilleure façon pour Fortune de confirmer ses propos sera de remporter le championnat des poids lourds de l’organisation. Il a dit qu’il se dirigeait rapidement vers cette direction et ne voyait que quelques combats de plus entre lui et la ceinture.

“Je pense très bientôt”, a déclaré Fortune. «Je pense que dans trois combats, je peux être à un tir au titre. Cette catégorie de poids n’est pas très répandue dans le monde. Donc, avec mes compétences et mes capacités, je pense qu’une autre finition, une autre belle finition sur Tim Johnson, devrait définitivement mettre mon nom dans le top cinq. »

