Tyron Woodley accepte de combattre Colby ‘Queefington’ à l’UFC 249, à moins que Tony Ferguson ne veuille du fromage plus léger

À ce stade, je ne pense pas que l’UFC aura du mal à remplir la carte de combat UFC 249 pay-per-view (PPV), malgré le fait que sa tête d’affiche originale, Khabib Nurmagomedov, soit bloquée au Daghestan par le biais d’une quarantaine de coronavirus .

L’adversaire Tony Ferguson a désormais la possibilité de combattre son compatriote léger Justin Gaethje, tandis que l’attaquant des poids mi-moyens, Jorge Masvidal, a jeté son nom dans le chapeau pour un combat pour le titre Kamaru Usman, également le 18 avril.

Allez-y et ajoutez Tyron Woodley à cette liste.

«Moi contre Qweefington [on] Le 18 avril, à moins que Tony ne souhaite revenir à son poids ultime de combattant pour le sac », a écrit Woodley sur Twitter. “Le combat des poids welters ne retirera pas de fromage de ses macaronis légers.”

Les macaronis et le fromage sont meilleurs avec des croûtons au four sur le dessus, ne me @ pas.

“Je vais aller à plein Teddy Roosevelt et battre les pauses Woodley en direct de la pelouse de la Maison Blanche”, a répondu Covington. «Économisez du sport et rendez-le gratuit sur ESPN pour le peuple! Je suis d’humeur si généreuse que je vais même organiser une visite du bureau ovale de Tyrone, car Obama ne l’a jamais fait. “

Je pense que Leon Edwards pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet …