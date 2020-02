Tyron Woodley affirme que ‘b *** h’ Colby Covington l’a refusé pour la quatrième fois après la défaite de l’UFC 245

Image: UFC sur Instagram

Le match de rancune entre Tyron Woodley et Colby Covington était apparemment sur le point de se reproduire.

Depuis que Covington a remporté le titre provisoire contre Rafael dos Anjos à l’UFC 225, il avait appelé Tyron Woodley pour un combat.

Malheureusement pour «Chaos», une blessure au nez qui a conduit Darren Till à se battre pour le titre contre Woodley à l’UFC 228. Kamaru Usman recevrait le prochain tir à l’UFC 235 et a fini par battre Woodley par décision unanime.

Plus récemment, Tyron Woodley a révélé que l’UFC avait tenté d’organiser un combat entre lui et Covington, mais Colby a finalement refusé.

Il dit qu’après la défaite de Covington contre Usman à l’UFC 245, l’UFC a offert ce combat, mais «Chaos» a dit qu’il ne pouvait pas se battre en raison d’une fracture de la mâchoire. Cependant, Colby est récemment sorti et a déclaré que sa mâchoire n’avait jamais été cassée, alors Woodley ne sait pas pourquoi le combat n’a pas lieu.

“Oh, la mâchoire de Colby va bien? Ce n’était pas bien quand ils lui ont demandé de me battre pour la quatrième fois… Vous êtes une merde. Il était censé me combattre », a révélé Tyron Woodley lors de son émission sur TMZ Sports. «Lorsqu’il a perdu contre Kamaru, il était censé me battre. C’est la seule raison pour laquelle Leon Edwards s’est battu parce qu’il ne pouvait pas se battre à cause de sa mâchoire. Maintenant, sa mâchoire va bien tout d’un coup. »

Woodley retournera dans l’Octogone à l’UFC Londres contre Leon Edwards. Ce sera son premier combat depuis la perte de la ceinture face à Usman en mars dernier. Une victoire sur l’Anglais pourrait très bien lui rapporter un autre crack au championnat.

Colby Covington, quant à lui, a appelé à sa revanche avec Usman. Il a clairement indiqué qu’il est prêt à tenir jusqu’à ce qu’il obtienne le match revanche, donc quand et s’il se bat à nouveau reste à voir.

Que pensez-vous de Tyron Woodley disant que Colby Covington l’a encore rejeté? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

