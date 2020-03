Tyron Woodley annonce qu’il se bat ce samedi, Colby Covington est le “choix numéro un”

Image: UFC sur Instagram

L’ancien champion des poids welters de l’UFC, Tyron Woodley, devait affronter Leon Edwards ce samedi dans la tête d’affiche de l’UFC London.

Malheureusement pour les fans de combat, ce combat a été annulé après que l’événement britannique très attendu a été annulé à court terme en raison de la récente pandémie de Covid-19.

Dans la foulée de la nouvelle, l’UFC prévoit maintenant d’organiser un événement sans public en direct dans un lieu non divulgué aux États-Unis ce samedi.

Tyron Woodley devrait encore se battre lors de l’événement proposé ce samedi, mais il ne sera pas contre Leon Edwards comme prévu initialement. Le natif de Birmingham a choisi de ne pas voler aux États-Unis à court préavis, ceci après qu’il n’y avait aucune garantie qu’il serait autorisé à rentrer chez lui après le combat.

“Oui, oui, oui, oui, oui, je me bats samedi”, a déclaré Tyron Woodley sur Instagram. «J’apprécie vos fans. Je me bats samedi. Contre qui je me bats? Je ne sais pas. J’étais prêt à aller à Londres, en fait je devais prendre l’avion aujourd’hui dans quatre heures pour aller à Londres. »

Bien que Woodley ait encore des options, la même chose ne peut pas être dite pour de nombreux combattants britanniques qui devaient participer à l’UFC Londres. Pourtant, Dana White et son équipe sont convaincus qu’ils peuvent rassembler suffisamment de combattants à court préavis pour créer un événement télévisé pour les fans ce samedi.

Tyron Woodley a reçu des offres de Rafael dos Anjos et Gilbert Burns plus tôt dans la journée, mais c’est un appel de l’amer rival Colby Covington qui a attiré son attention. “The Chosen One” et “Chaos” ont un bœuf de longue date et un combat entre les deux attirerait sans aucun doute une tonne de globes oculaires ce samedi soir. Cela dit, Woodley a désigné Covington comme son choix numéro un.

“Colby Covington est mon choix numéro un”, a déclaré Woodley (via MMAMania). «Mon choix numéro un. Si je peux le combattre, Seigneur, il y a un ciel au-dessus. Quand ils essaient de faire des choses pour mon mal, ils font des choses pour mon bien. Ce sera ma joie. Allez sur sa page et appelez-le. Il va probablement désactiver son compte car il a une petite houe. Appelez-le: «Vous avez parlé de tout ça. Tyron Woodley a dit de partir. “Vous voulez vous battre ce week-end? Vous voulez vous battre en Oregon, en Floride, partout où vous voulez vous battre? Faisons le. Puisque vous êtes tous “n’importe qui, tout le monde, tout le temps”. Montez sur son bordel, montez sur sa ligne, dites-lui de me battre et arrêtez d’être une petite garce. “

Woodley a poursuivi:

“Alors Colby Covington, où que tu sois: toi une salope, toi une houe, toi un chasseur de poids, tu ne veux pas te battre pour de vrai, tu veux faire semblant comme tu veux te battre. Et maintenant, je vais appeler ton cul. Je t’ai laissé claquer la bouche parce que tu savais que je n’allais rien dire, je ne t’attacherais pas. Mais maintenant, il est temps de partir. “

Souhaitez-vous voir un morceau de poids welter entre Tyron Woodley et Colby Covington réservé par les responsables de l’UFC pour l’événement proposé samedi soir? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

