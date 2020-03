Tyron Woodley contre Leon Edwards, d’autres combats auront lieu

Le président de l’UFC, Dana White, assure que tous les combats annulés seront reprogrammés.

Lundi, White a déclaré que l’événement principal entre l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley et Leon Edwards, qui était prévu pour le week-end dernier à Londres, sera réservé pour une date ultérieure, avec tous les autres combats.

L’UFC a été forcée de reporter trois événements au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus. Cela comprenait l’UFC sur ESPN + 29 à Londres, l’UFC sur ESPN 8 à Columbus, Ohio, titré par Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik, et l’UFC sur ESPN + 30 à Portland, Oregon, titré par Alistair Overeem contre Walt Harris.

“Tous ces combats sont reportés”, a déclaré White à Kevin Iole de Yahoo Sports. “Une fois le combat contre Khabib commencé, nous roulons, mec. Nous reprenons nos activités et nous roulons. Et comme je vous l’ai dit plus tôt, tout le monde va se battre parce qu’il le veut, pas parce qu’il le doit. »

L’UFC s’est battu pour que l’UFC sur ESPN + 29 se produise en essayant de déplacer l’événement de Londres aux États-Unis, mais les interdictions de voyager mises en œuvre pour ralentir la propagation de COVID-19 ont rendu impossible le retrait d’une semaine après la fin de l’UFC. UFC sur ESPN + 28 au Brésil à huis clos.

Colby Covington, avec qui Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC) a déjà des antécédents, avait proposé d’intervenir à court terme après qu’Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) était techniquement celui qui s’est retiré. Mais une interdiction accrue des rassemblements publics aux États-Unis a mis un terme à ces plans.

Alors que Woodley semblait aimer la possibilité d’une confrontation potentielle à Covington, disant qu’il ne voulait plus que le combattre, Covington n’est plus intéressé, et il semble que l’UFC cherche à relouer le combat d’Edwards.

.