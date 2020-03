Tyron Woodley contre Leon Edwards mis au rebut après le déplacement de la carte UFC de Londres en raison d’une épidémie de coronavirus

L’événement principal de la prochaine carte UFC qui devait se produire en Angleterre a maintenant été abandonné.

L’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley devait affronter Leon Edwards dans le tournoi principal à cinq tours, mais maintenant ce combat a été annulé. Edwards a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec des sources supplémentaires confirmant la nouvelle de MMA Fighting dimanche.

“Hier soir, je me suis encore endormi avec un certain espoir que l’UFC de Londres continue la semaine prochaine”, a écrit Edwards sur Instagram. «Je me suis réveillé ce matin en apprenant que ce ne serait pas le cas. Nous avons travaillé avec l’UFC sur des solutions possibles pour maintenir le combat en vie, mais malheureusement avec une fenêtre de temps si courte, rien n’était viable. Mon équipe et moi-même sommes tous des pères, des maris, des fils et des frères, et nous ne pouvons pas tous quitter notre famille en ce moment. Je souhaite que nous aurions pu trouver un moyen pour les fans, je le pense vraiment.

«Je rêve de faire la une d’une émission UFC dans mon pays d’origine depuis que j’ai commencé ce sport. Cette annulation est vraiment déchirante. Je n’ai jamais travaillé plus dur et je n’ai jamais été aussi préparé pour le plus grand moment de ma carrière. Mais je sais que le monde entier souffre en ce moment et c’est plus grand que moi, c’est plus grand que le sport. Tout ce que je peux espérer, c’est que vous restiez tous en sécurité et que vous preniez soin les uns des autres au fur et à mesure que nous allons au-delà de cela et que nous allons de l’avant. »

La nouvelle n’est pas vraiment une surprise après que l’UFC a été forcée de se démener pour déplacer l’événement à la suite d’une interdiction de voyager émise par le gouvernement américain en plus d’une interdiction prévue pour les rassemblements de masse à travers le Royaume-Uni en raison de l’épidémie de coronavirus. “

La propagation de COVID-19 a infecté des dizaines de milliers de personnes à travers le monde avec plus de 5 800 décès à ce jour.

De nombreux combats qui étaient auparavant programmés pour le spectacle du 21 mars ont déjà été annulés, mais l’UFC essayait toujours de le faire fonctionner en déplaçant au moins certains des combats aux États-Unis.

L’événement principal devait servir de combat potentiel pour le prétendant n ° 1, alors qu’Edwards cherchait à s’appuyer sur sa séquence de huit victoires consécutives tandis que Woodley se remettait en action pour la première fois depuis qu’il avait perdu le titre des poids mi-moyens contre Kamaru Usman l’année dernière.

Edwards a déclaré dans son message d’origine qu’il espérait toujours affronter Woodley à l’avenir une fois le combat reprogrammé.

“J’attends avec impatience que cet événement soit retravaillé quand il est sûr de le faire, afin que Tyron et moi puissions présenter le spectacle que vous méritez tous”, a écrit Edwards.

À l’heure actuelle, l’UFC n’a fait aucune annonce concernant l’annulation de la carte maintenant que l’événement principal a été supprimé. Mais la promotion s’est efforcée de trouver tout talent disponible avec plusieurs combats sur la carte abandonnés en raison de la pandémie de virus.