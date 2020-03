Tyron Woodley dégoûté des McCopycats «cornball» de l’UFC – «Vous avez l’air f * cking stupide»

L’ancien champion des poids welters de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Tyron Woodley – qui insiste toujours sur le fait qu’il est le plus grand détenteur du titre de 170 livres de tous les temps – n’est pas intéressé par le shtick de tous les Conor-Come-Latelys qui pensent que le ringard est leur billet pour le grand temps.

“Regardez comme tout le monde est ringard”, a déclaré Woodley à Ariel Helwani (transcrit par Natasha Hooper). «Comme Gilbert Burns était juste dans l’ascenseur, disant ce qui m’arrivait. [He was] hors du pays, maintenant il est en bas [saying] “Allons-y bla bla.” Vous êtes censé faire cela parce que c’est le modèle que tout le monde a décrit que c’est la façon dont vous obtenez un combat, c’est la façon dont vous vendez un combat. Ce que vous ne réalisez pas, c’est que vous avez l’air stupide, vous avez l’air stupide. Vous faites ce que les autres veulent que vous fassiez. Je fais ce que je veux faire. “

Woodley (19-4-1) se plaint depuis longtemps de ses camarades de 170 livres, les qualifiant de «welterwhiners» en raison de leur ventre constant. Mais “The Chosen One” prévoit de survivre aux gadgets de cornball en étant juste lui-même.

“Notre sport a vu Chael Sonnen en premier, puis ils ont vu Conor McGregor, puis Colby Covington a créé tout cet acte”, a poursuivi Woodley. «Conor McGregor portait des costumes, laissez-moi porter un costume. Ce mec parlait des ordures, laissez-moi parler des ordures. Ce gars a un gadget, laissez-moi un gadget. C’est tellement terrible que les hommes et les femmes adultes ne peuvent plus être eux-mêmes de nos jours, ils doivent être ce qu’ils pensent que quelqu’un veut qu’ils soient. J’étais ici avant la montée de tous les cornballs et je serai là après. “

Woodley, qui aura 38 ans en moins d’un mois, était censé combattre Leon Edwards à l’UFC Londres ce week-end, mais a dû revenir sur la touche lorsque le coronavirus a mis fin aux trois prochains événements de l’UFC (plus à ce sujet ici).

Et quand il reviendra, rien ne garantit qu’il combattra “Rocky”.