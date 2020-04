Tyron Woodley dénonce Israël Adesanya pour sa réaction à une supposée légende: “Vous parlez comme un idiot”

Tyron Woodley est toujours sur le chemin de la guerre.

L’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC attendant sa prochaine réservation, il a eu tout le temps de se livrer à des querelles verbales avec des adversaires anciens et nouveaux. Alors que ses affrontements avec Colby Covington et Kamaru Usman ne sont pas surprenants, une rivalité naissante avec le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, est sortie de nulle part après que Woodley ait réfléchi à un éventuel match avec “The Last Stylebender” s’ils devaient se retrouver dans la même division en l’avenir.

“Je ne pense pas [Adesanya] est aussi stupide que tout le monde le dit », a déclaré Woodley dans une vidéo Instagram Live. «Je pense qu’il est génial, mais tout le monde le distingue comme s’il s’agissait d’un phénomène. J’ai vu une certaine exposition dans le [Kelvin] Bataille de Gastelum – quelqu’un que j’ai traversé. J’ai vu une certaine exposition dans le combat de Yoel Romero, il a peur des gars avec du pouvoir. Une chose que Yoel et moi avons en commun – pas la même – est le pouvoir, l’explosivité. Il ne semblait pas du tout qu’il essayait de gérer cela. “

Adesanya et son coéquipier Dan Hooker ont répondu en nature, ce qui a incité Woodley à répondre à ces commentaires sur les réseaux sociaux mardi.

@stylebender u sonne comme un idiot! La question était de savoir si j’allais monter. La réponse est oui. Comment TF vous appelle-t-il? Je ne suis tout simplement pas une garce comme U qui est lâche à l’idée de @JonnyBones. Si vous pouviez lire, U verrait que j’ai dit que mon objectif était de récupérer ma ceinture, puis de monter. Duh! – Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 28 avril 2020

@stylebender J’ai donné à vos accessoires des millions de fois et je n’ai jamais été un haineux. En fait, vous avez dit que vous étiez une star. Mais ce qui rend les grands grands, c’est de combattre les meilleurs. Je veux toujours combattre ceux que tout le monde pense être les meilleurs. C’est comme ça que j’ai gagné ma clé. Maintenant, je veux faire tomber ton bloc parce que tu es toute une HOE! – Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 28 avril 2020

Dans une paire de tweets, Woodley a qualifié Adesanya de «idiot» et l’a accusé d’avoir mal interprété ses paroles. Il a également écrit que Adesanya avait peur de Jon Jones et qu’il se concentrait sur le fait de récupérer sa ceinture avant de passer éventuellement au poids moyen.

Woodley a ajouté qu’il avait en fait fait l’éloge d’Adesanya dans le passé et que son objectif était de “combattre le meilleur”, mais maintenant il veut lutter contre Adesanya parce qu’il est “une houe entière”.

En ce qui concerne les critiques concernant sa présumée sélection et choix de combats, Woodley a également pris le temps de répondre aux commentaires formulés par les rivaux welters Usman, Covington et Leon Edwards.

Fake news. Chaque combat offert a été accepté. En fait, je n’ai aucun problème avec son commentaire si les faits étaient vrais. Beaucoup parlent, mais peu ont signé la ligne pointillée. https://t.co/3aGAPFNgMR – Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 28 avril 2020

Enfin quelqu’un avec des faits. Leon agit comme si je l’évitais et il n’a même pas d’option car il ne peut pas entrer aux États-Unis. Colby veut 5mil. Comédie https://t.co/wRZfTonINs – Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 28 avril 2020

Woodley devait initialement combattre Edwards à l’UFC Londres le 21 mars, mais leur combat et l’événement lui-même ont été annulés à la suite de la pandémie de coronavirus.