Tyron Woodley dit que le combat pour le titre Covington vs Usman l'a laissé "dégoûté"

Image: UFC sur Instagram

L'ancien champion de l'UFC, Tyron Woodley, a partagé ses réflexions sur la lutte très attendue pour le titre des poids mi-moyens entre Colby Covington et Kamaru Usman le week-end dernier.

Covington et Usman se sont affrontés dans la tête d'affiche de l'événement UFC 245 du week-end dernier à Las Vegas, avec "The Nigerian Nightmare" victorieux grâce au TKO de cinquième ronde.

La victoire a marqué la première défense du titre en carrière d’Usman, après avoir remporté le championnat des poids mi-moyens en battant le Tyron Woodley susmentionné à l’UFC 235.

Image via @ufc sur Instagram

Malgré le fait que Covington vs. Usman ait reçu les honneurs de "Fight of the Night", Woodley n'a pas été impressionné par la performance des deux combattants le week-end dernier.

"Kamaru a gagné le combat, cassé la mâchoire de Colby. Colby, je pensais gagner le combat par une petite marge. Je n'ai pas impressionné mon homme », a déclaré Tyron Woodley sur The Hollywood Beatdown de TMZ. «J'étais vraiment dégoûté. Je voulais vomir parce que j'ai perdu contre Usman. »

Woodley a poursuivi:

«Si j'avais frappé Colby, il serait en réanimation en ce moment. Par exemple, quand je regarde combien de coups de poing ces gars ont pris. J'ai été impressionné par leur durabilité. J'ai été impressionné par le fait qu'ils continuaient à le faire encore et encore. Mais en ce qui concerne le QI, bouger votre tête f * cking peut-être? Vous savez donc les coups de poing vous manquent la tête. Je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai été surpris de ne pas avoir vu beaucoup de lutte. Et je n'ai pas vu beaucoup de pouvoir. Je suppose que vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une mère f * cker ait du pouvoir. "

Tyron Woodley a poursuivi en disant qu'il n'était pas impressionné par les fans et les analystes attribuant à Colby Covington le mérite de continuer à se battre avec une mâchoire cassée.

"Je n'aime tout simplement pas quand les gens essaient de donner un mode sauvage inutile parce que (Colby) s'est cassé la mâchoire. "Oh, il s'est cassé la mâchoire au deuxième tour et il a continué à se battre". Mais tu as perdu. Combien de fois ai-je cassé mon pied contre Kelvin Gastelum ou déchiré mon épaule contre Demian Maia et f * cked ma tête contre Darren Till et encore combattu et gagné. Alors f * ck les deux. Je ne veux pas leur donner d’amour ni de poids. J'aurai toujours du respect pour Kamaru, mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas dire «F * ck him». »

Que pensez-vous des remarques de l'ancien champion Tyron Woodley concernant le combat pour le titre des poids mi-moyens de l'UFC 245 le week-end dernier? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!