Tyron Woodley dit que l’UFC 249 est la dernière chance qu’il donne à Colby Covington

Tyron Woodley a déclaré que l’UFC 249 était la dernière chance pour Colby Covington de le combattre avant qu’il ne bouge une fois pour toutes.

Il y a une situation incroyablement chaotique qui se déroule actuellement avec l’UFC 249, en conséquence directe de la pandémie de coronavirus. Personne ne sait vraiment dans quelle direction les choses vont aller, avec tout de Justin Gaethje intervenant à un événement principal entièrement nouveau proposé.

Un remplaçant potentiel pour le combat proposé entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson pourrait voir Tyron Woodley et Colby Covington s’affronter enfin dans l’Octogone, probablement dans l’événement principal, à moins que Kamaru Usman vs Jorge Masvidal ne soit également réservé.

Lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram, Woodley a dit ce qui suit à propos du match de rancune.

“C’est la dernière fois que je dis que je veux combattre Colby”, a déclaré Woodley (via MMA Fighting). «Si Colby ne me combat pas cette fois, je continue. Comme si vous y réfléchissiez, pourquoi je parle même de combattre Colby? Il n’a jamais remporté un titre incontesté, il n’a jamais été champion. J’ai remporté cinq titres mondiaux. J’ai combattu dans sept [title fights]. Pour moi, même avoir son nom dans ma bouche est stupide. Ce sh * t est du mucus. Je devrais juste le recracher dans l’herbe.

“Mais à la fin de la journée, c’est sa dernière occasion pour moi de le mentionner”, a ajouté Woodley. “S’il ne me combat pas à ce moment-là, vous n’entendrez même jamais son nom, car cela ne consolide pas mon héritage pour le combattre. Je veux juste lui battre le cul parce que vous devez tous le voir se faire crier. “

Bien qu’il existe de nombreuses options sur la table pour l’UFC dans plusieurs divisions, il semble de plus en plus probable que l’événement entier puisse être reporté ou annulé.

