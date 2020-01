Tyron Woodley dit qu’il a dépensé son argent en vivant un style de vie de champion UFC somptueux

Image via @twooodley sur Instagram

L’ancien champion des poids welters de l’UFC, Tyron Woodley, admet qu’il a dépensé des tonnes d’argent alors qu’il vivait le mode de vie des champions de l’UFC pendant ce règne.

Woodley était le champion des poids mi-moyens de l’UFC entre juillet 2016 et mars 2019. Dans une interview avec Ariel Helwani d’ESPN, Woodley a admis qu’il vivait un style de vie somptueux pendant qu’il était le champion, y compris l’achat de sept voitures et deux maisons.

Voici ce que Woodley a dit (h / t BloodyElbow.com).

«J’ai soufflé beaucoup d’argent f * cking, mec. Beaucoup. Beaucoup d’argent. Bijoux et VIP et toutes ces expériences, toutes ces choses qui sont venues avec la vie du championnat. Vous vraiment, quand vous venez d’où je viens, vous n’imaginez jamais gagner ce type d’argent. Vous n’imaginez jamais être dans ce type de poste. Vous travaillez dur pour cela et je ne suis pas arrivé par accident, mais personne ne m’a appris la finance », a déclaré Woodley.

«Tout le monde m’a appris 1 + 1 est 2. C’est ça les mathématiques. Ce n’est pas de la finance. Ce n’est pas de la richesse, cela n’investit pas, cela n’économise pas, ce n’est pas de l’impôt. En gros, vous avez gagné de l’argent et, f * cking, vous le dépensez. Parce que quand je grandissais, nous l’avons dépensé quand il est entré. Le chèque de ma mère était déjà coupé, il a été fait avant même de l’avoir reçu. Elle devait choisir quelles factures de services publics n’allaient pas y être, ce mois-là. Et c’était quelque chose que je ne reconnaissais pas, quand j’étais enfant, que ce n’était pas normal. Je pensais que tout le monde devait le faire », a poursuivi Woodley.

«Alors, quand tu as commencé à gagner de l’argent? J’ai acheté, comme, sept voitures et, f * cking, deux maisons et tous ces voyages. Et personne n’a jamais levé une main f * cking quand nous étions dans un restaurant, 10-15 personnes sont allées dîner. Et j’allais dans des clubs VIP et tout ça, comme toutes les deux semaines. Et j’imaginais juste gagner cette somme d’argent très longtemps. Et ils ont très vite dit: “Poof!” J’y suis comme: «Tu vas me dire, le 3 mars, que c’est différent? Ce n’est pas pareil? “Et ce n’est qu’une leçon apprise”, a conclu Woodley.

Woodley n’est pas le seul athlète professionnel à souffler sur ses gains, bien sûr, car c’est un conte aussi vieux que le temps. Mais entendre “The Chosen One” admettre ce qu’il a traversé devrait être un rappel brutal aux autres combattants du MMA qui entrent dans leur argent pour le sauver pour un jour de pluie, car rien n’est garanti dans ce sport.

Woodley affrontera ensuite Leon Edwards à l’UFC Londres le 21 mars. Une victoire sur Edwards et Woodley pourrait se rapprocher d’un gain contre le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman.

Que pensez-vous de ce que Tyron Woodley a dit à propos de son argent?