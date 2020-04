Tyron Woodley dit qu’il a repris le «camp des champions» avant l’UFC 249

Tyron Woodley a affirmé qu’il avait repris le «camp des champions» – probablement pour un combat à court terme à l’UFC 249.

L’événement très attendu de l’UFC 249 est désormais en jeu. Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson, pour la cinquième fois, est annulé.

Alors que Ferguson vs Justin Gaethje est une idée qui a été proposée, Tyron Woodley vs Colby Covington est également sur la table – comme cela a été le cas depuis que l’événement principal de l’UFC à Londres entre Woodley et Leon Edwards s’est effondré.

– Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 31 mars 2020

Malgré tout le chaos qui entoure cette chose, l’UFC ne sachant toujours pas où ils vont réellement organiser cet événement si cela se produit, Woodley semble avoir indiqué qu’il poursuivait une forme de camp d’entraînement.

Lorsque vous considérez les risques pour la santé associés à la compétition dans n’importe quel type de salle de gym en ce moment, il semble étrange de penser que Woodley le fera ailleurs que dans le confort de sa propre maison. Cela étant dit, nous avons déjà vu Dana White prendre des décisions risquées au cours des dernières semaines, et nous ne le laisserions pas passer pour tirer ce lapin du chapeau.

Une préoccupation pour Tyron Woodley sera presque certainement le fait qu’il commence à entrer dans les dernières années de sa carrière, et il veut faire de son mieux pour rester actif. Avec ses combats programmés contre Robbie Lawler et Leon Edwards en train de s’effondrer, cela fait maintenant plus d’un an que nous l’avons vu pour la dernière fois à l’intérieur de l’Octogone lorsqu’il a perdu son championnat UFC des poids mi-moyens contre Kamaru Usman.

L’orientation de cette carte et l’avenir de Woodley en tant que combattant MMA ne sont pas clairs, mais à un certain niveau, vous devez applaudir sa ténacité à vouloir mener à bien ce combat.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/03/2020.