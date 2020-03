Tyron Woodley explique pourquoi il n’est plus intéressé à combattre Leon Edwards ensuite

Tyron Woodley a révélé pourquoi il ne souhaite plus combattre Leon Edwards ensuite.

L’ancien champion des poids mi-moyens devait affronter Leon Edwards cette semaine dans l’événement principal de l’UFC Londres. En raison de la menace imminente du Coronavirus, cette carte de Londres s’est effondrée. Colby Covington a proposé de remplacer Woodley à la dernière minute sur une carte délocalisée sur le sol américain, mais Dana White a été obligée d’annuler complètement l’événement.

Maintenant, “The Chosen One” a expliqué pourquoi il n’avait pas l’intention de réorganiser un combat avec Edwards.

“La seule raison pour laquelle le combat contre Leon Edwards a été réservé, c’est parce que Colby Covington n’était pas prêt à se battre”, a déclaré Woodley à Ariel Helwani. “Et ils ne savaient pas quand Colby serait prêt à se battre, et je ne voulais pas attendre.”

Leon «Rocky» Edwards est actuellement classé numéro 4 dans la division des 170 livres, et il a la plus longue séquence de victoires actives derrière le champion, Kamaru Usman. Tyron Woodley a reconnu qu’Edwards est un bon combattant, mais en raison du manque de popularité du Britannique, il n’a aucun intérêt à le combattre.

“Parce qu’à l’origine, j’avais dit que je n’allais pas f * cquer Londres pour me battre”, a déclaré Woodley. “Pourquoi? ‘Cause [who the] f * ck’s Leon Edwards? Personne ne connaît son a * s. [But] C’est un bon combattant, c’est un grand combattant. Je lui ai donné des accessoires à chaque fois. »

Woodley a ensuite critiqué le comportement des autres combattants qui se livrent à des détritus et s’habillent d’une certaine manière afin de se promouvoir.

«Mais regardez comme tout le monde est ringard. Comme Gilbert Burns était juste dans l’ascenseur, disant ce qui m’arrivait. [He was] hors du pays, maintenant il est en bas [saying] “Allons-y bla-bla.” Vous êtes censé faire cela parce que c’est le modèle que tout le monde a décrit, c’est ainsi que vous obtenez un combat. C’est ainsi que vous vendez un combat. Voilà ce que vous devez faire.

“Ce que vous ne réalisez pas, c’est que vous avez l’air stupide, vous avez l’air stupide. Vous faites ce que les autres veulent que vous fassiez. Je fais ce que je veux faire. “

La popularité de Colby Covington a bondi en 2019 en raison de son comportement polarisant, de ses propos trash et de son combat pour le titre contre Kamaru Usman. Bien qu’il veuille le combattre, Tyron Woodley s’est moqué du poids welter pour avoir créé un «acte».

“Notre sport a vu Chael Sonnen en premier, puis ils ont vu Conor McGregor, puis Colby Covington a créé tout cet acte”, a déclaré Woodley. “Si vous allez créer un acte, ne dites pas aux gens que c’est un acte. Accrochez-vous jusqu’à votre retraite. Comme si vous dites ouvertement aux gens que c’est un acte, cela le rend encore plus coriace.

“Donc, tout le monde s’habille comme ils pensent qu’ils sont censés s’habiller … Conor McGregor portait des costumes, laissez-moi porter un costume. Ce mec parlait des ordures, laissez-moi parler des ordures. Ce gars a un gadget, laissez-moi un gadget.

“C’est tellement terrible que les hommes et les femmes adultes ne peuvent plus être eux-mêmes de nos jours.”

À certains égards, il pourrait être perçu que Tyron Woodley s’est contredit en refusant de combattre Leon Edwards pour ne pas être «connu», mais en appelant les combattants à faire un effort pour accroître leur popularité. Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.