Tyron Woodley fatigué de la division poids welter «ringard» se dit prêt à «f ** k tout le monde»

Tyron Woodley n’est pas satisfait de l’état actuel de la division des poids mi-moyens.

Woodley, qui est l’ancien champion poids welter, n’a pas combattu depuis l’UFC 235 en mars où il a subi une perte de décision face à Kamaru Usman. Depuis qu’il a abandonné son titre, “The Chosen One” a soigné des blessures et s’est assis sur la touche en se demandant quelle était la prochaine étape.

Maintenant, à l’UFC Londres, il retournera dans l’Octogone contre Leon Edwards où il dit que ce sera le début de son retour au sommet. Il dit qu’il a besoin de f ** k tout le monde et cela commence par Edwards et se termine par récupérer sa ceinture.

Mais battre des adversaires comme Edwards et Usman n’ajoutera rien à son héritage, alors Tyron Woodley dit que c’est personnel pour lui maintenant.

“Cette division f ***** g devient tellement ringard, et ça commence à me contrarier si mal. J’ai juste vraiment besoin de revenir et d’essayer de f— tout le monde en place », a déclaré Tyron Woodley lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Qui gagne le plus d’argent dans notre sport? Pas le champion du monde Kamaru Usman… [Jorge] Masvidal, il fait enfin ses jours de paie. Il est maintenant en tête de liste. Donc [are] les frères Diaz, Conor McGregor aussi. Certaines de ces personnes n’ont jamais eu de ceinture. Cowboy Cerrone vient de gagner un gros salaire, jamais été à distance proche d’un titre mondial à l’UFC.

«Un Leon Edwards, un Kamaru Usman, un Colby Covington, aucun de ces gars-là ne me rendra beaucoup plus grand qu’un Carlos Condit, un Robbie Lawler, qu’un Josh Koscheck, qu’un Dong Hyun Kim. Les gens qui vont mettre mon nom dans le livre des records sont ceux que j’ai déjà battus. Ce s ** t est juste personnel maintenant. “

Que pensez-vous de Tyron Woodley qui dit qu’il va f ** k tout le monde au poids welter? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.