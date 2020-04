Tyron Woodley irait “au bord de la ligne” dans un combat contre Colby Covington

L’ancien – champion de Poids Welter de la UFCTyron Woodley a récemment offert via instagram l’opportunité aux fans de Arts martiaux mixtes, afin qu’ils puissent vous poser des questions sur votre carrière professionnelle.

L’un des problèmes qui ont été soulevés était la lutte possible entre lui et Colby Covington, en plus de la relation professionnelle entre les deux dans le passé, à laquelle Tyron a souligné:

Colby Covington était mon partenaire d’entraînement lorsque je suis allé à St. Louis. Je lui ai payé 500 $ par semaine pour lui botter les fesses, mais j’ai essayé de ne pas le blesser.

Cependant, à ce jour, la relation professionnelle entre les deux est diminuée, par conséquent, Woodley serait prêt à se revendiquer complètement, au point d’atteindre “le bord de la ligne” dans une éventuelle lutte contre Covington:

Dans un combat, c’est différent. Je vais prendre la décision de te casser le bras et de te blesser. Je vais arriver à ce qui est légal et ce qui est illégal dans ce combat

Selon Woodley, le combat n’a pas encore eu lieu en raison des sommes astronomiques que Colby cherche à mener à bien:

Ce n’est pas moi Il demande des sommes astronomiques. Conor McGregor ne gagne pas ces sommes d’argent. Pourquoi devez-vous gagner autant d’argent pour me battre? Vous avez combattu Usman pour le montant prévu. Vous avez combattu Rafael Dos Anjos, Robbie Lawler, mais en ce qui concerne Tyron Woodley, vous voulez cinq, six, sept millions de dollars et c’est parce que vous avez peur et vous savez que vous allez être écrasé, et vous savez que ce sera si embarrassant que vous voudrez peut-être prendre votre retraite après cela

La dernière fois que vous avez vu de l’action dans l’octogone, Tyron Woodley, a perdu son championnat des poids mi-moyens Kamaru Usman, il avait un combat prévu Leon Edwards cela a dû être suspendu.

Pour sa part, Colby Covington, n’a pas combattu depuis le 14 décembre 2019, date à laquelle il a perdu Kamaru UsmanPar conséquent, ils ont tous deux en commun que lors de leur dernier combat, ils ont perdu contre le même rival.