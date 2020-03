Tyron Woodley: «Je me bats samedi. Colby Covington est mon premier choix »

COVID-19 continue de se propager à travers l’Europe et l’Amérique alors que les gouvernements mettent en œuvre des mesures de plus en plus sévères pour essayer de lutter contre le virus. Cela a conduit le Royaume-Uni à annuler tous les événements sportifs à venir, y compris la carte UFC London du 21 mars. Mais le président de l’UFC, Dana White, insiste pour qu’un événement se poursuive, et il met tout en œuvre pour y arriver.

Le spectacle doit continuer, mais sous quelle forme ou forme est une vraie question en ce moment. De nombreux combats originaux de l’émission ont été annulés, y compris l’événement principal entre Tyron Woodley et Leon Edwards. Mais White a encore la moitié de son combat à la une prêt à se battre à Woodley, qui a tenu une diffusion en direct sur Instagram pour confirmer son désir de participer.

“Oui, oui, oui, oui, oui, je me bats samedi”, a déclaré Woodley. «Appréciez-vous les fans. Je me bats samedi. Qui je me bats, je ne sais pas. J’étais prêt à aller à Londres, en fait, j’étais censé prendre l’avion aujourd’hui dans quatre heures pour aller à Londres. Seul un de mes cornermen allait le faire et c’est tout et mon vidéaste et intime … ce sont les deux seuls qui allaient me coincer. J’allais y aller avec deux personnes dans une arène vide, je m’en fous. Je m’entraîne, je suis en mode pur meurtre. ”

“Il y a tellement de combattants …” N’importe quand, n’importe où, n’importe où “… jusqu’à ce que ça me fière. Où sont Nate et Nick Diaz? Où est Cowboy Cerrone? Où est Conor McGregor? Où sont ces combattants? Où est Colby Covington? F ** k, où est Usman? Je ne veux pas combattre des gens qui n’ont pas de sens. Je ne suis pas ici pour donner un nom à quelqu’un d’autre. Je ne suis pas ici pour quelqu’un, “C’est ma seule et unique chance d’atteindre le sommet!” ”

“J’étais cinq fois champion du monde f ** king, ne l’oublie pas. Je déteste devoir rappeler aux gens. Je suis prêt pour la f ** king war. ”

Quant à qui il serait confronté? Après sa victoire à l’UFC Brasilia sur Demian Maia, Gilbert Burns se dit prêt à partir. Mais une autre option plus alléchante existe: Colby Covington. “Chaos” était sur Twitter plus tôt et semblait prêt pour le combat.

Le champion américain a fait savoir à @ufc qu’il était disponible pour #KAG et giflerait la merde de @twooodley en direct sur @espn pour le peuple! Quelqu’un a fait savoir à Tyrone. Cette merde de trempage m’a bloqué sur toutes les plateformes parce que mes mots “blessaient ses précieux petits sentiments.”

– Colby Covington (@ColbyCovMMA) 15 mars 2020

Et bien que Woodley soit définitivement intéressé, il a clairement indiqué qu’il doute que Covington soit sérieux au sujet des combats.

“Il y a beaucoup de gens là-bas qui ne font que chasser le poids, les chiennes à la recherche d’attention”, a déclaré Woodley. «Colby, tu es une salope. N’ouvrez jamais votre f ** king bouche … Il a mis tout ça sur Internet à propos de lui voulant me battre et j’ai dit oui immédiatement. C’est le combat qui avait le plus de sens de toute façon. C’est le combat que j’étais censé mener avant Leon Edwards et ils ont dit qu’il ne pouvait pas se battre à cause de sa mâchoire. La seconde où ils ont réservé le combat avec moi et Leon, maintenant tout à coup sa mâchoire est en bonne santé, il peut se battre. Il est une salope, il veut de l’attention, il m’a esquivé quatre fois f ** king donc je ne voulais même pas parler de Colby, c’est une f ** king bitch, il a peur. ”

“Colby Covington est mon choix numéro un”, a-t-il poursuivi. «Mon choix numéro un. Si je peux le combattre, Seigneur, il y a un ciel au-dessus. Quand ils essaient de faire des choses pour mon mal, ils font des choses pour mon bien. Ce sera ma joie. Allez sur sa page et appelez-le. Il va probablement désactiver son compte car il a une petite houe. Appelez-le: «Vous avez parlé de tout ça. Tyron Woodley a dit de partir. “Vous voulez vous battre ce week-end? Vous voulez vous battre en Oregon, en Floride, partout où vous voulez vous battre? Faisons le. Puisque vous êtes tous “n’importe qui, tout le monde, tout le temps”. Montez sur son bordel, montez sur sa ligne, dites-lui de me battre et arrêtez d’être une petite garce. ”

“Alors Colby Covington, où que tu sois: toi une salope, toi une houe, toi un chasseur de poids, tu ne veux pas te battre pour de vrai, tu veux faire semblant comme tu veux te battre. Et maintenant, je vais appeler ton cul. Je t’ai laissé claquer la bouche parce que tu savais que je n’allais rien dire, je ne t’attacherais pas. Mais maintenant, il est temps de partir. ”

Alors que tout est encore en l’air dans ces temps fous, Covington serait toujours dans le mélange comme une possibilité réelle, par Ariel Helwani. Offrant également leurs services: Rafael dos Anjos, qui a confirmé qu’il pourrait gagner 171 livres d’ici vendredi.