Tyron Woodley ne veut plus que Colby Covington, Leon Edwards riposte

“Les fans, je suis désolé”! Je suis bouleversé par ça! J’ai envoyé un SMS à @danawhite et je lui ai dit que je suis pour Burns assis (samedi SEULEMENT). On m’a alors dit que la carte était coupée. Nous y arriverons ensemble. Ne le prenez pas à la légère. Quand nous serons de retour et nous dirigerons, moi et Clout Chasing Covington. Je ne veux pas entendre un autre nom! #TalkIsOver

Merci à tous mes supporters. ”

Cependant, Edwards, qui a peut-être perdu plus que quiconque cette semaine après avoir raté une chance de faire la une d’un événement dans son pays contre un ancien champion, n’est pas sur le point de s’asseoir et de laisser ce combat filer.

“Ce combat va se produire après que nous soyons revenus à une programmation normale. N’essayez pas de courir maintenant gamin, putain de Covington la belette.”

Edwards a remporté ses huit derniers matchs de suite, sa dernière défaite devant le champion actuel des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, en 2015.

