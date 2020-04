Tyron Woodley promet de “danser la ligne sur ce qui est légal et illégal” dans le combat contre Colby Covington

Tyron Woodley et Colby Covington sont deux des rivaux les plus féroces de la division des poids mi-moyens de l’UFC. S’ils finissent par se battre, Woodley a l’intention de punir son ennemi juré dans la cage en étirant les règles du MMA à ses limites.

Woodley a ouvert son boeuf avec Covington lors d’une récente session de questions / réponses Instagram Live avec des fans.

Il a commencé par raconter ses premières rencontres avec Covington, qu’il a d’abord volé à Saint-Louis pour servir de partenaire d’entraînement.

“Colby Covington était mon partenaire d’entraînement que j’ai volé à St. Louis, je lui ai payé 500 $ par semaine pour se faire botter le cul”, a déclaré Woodley.

Woodley a ajouté qu’il était réticent à tout faire lors de ses séances d’entraînement avec Covington parce qu’il ne voulait pas lui faire de mal. Maintenant que leur relation s’est détériorée, cependant, il serait heureux de laisser libre cours à son ancien partenaire d’entraînement dans la cage.

“Dans un combat, c’est différent”, a-t-il dit. «Je vais faire le choix de te casser le bras, de te blesser. Je vais danser la ligne sur ce qui est légal et illégal dans ce combat. “

Woodley et Covington font des va-et-vient depuis des années. Pour l’instant, cependant, ils n’ont pas mis les pieds ensemble dans la cage. Woodley dit que c’est parce que Covington n’acceptera que la lutte pour des sommes d’argent «astronomiques».

Aujourd’hui, alors que bon nombre des plus gros affrontements de l’UFC sont annulés et reportés en raison du coronavirus, Woodley et Covington ont de nouveau été liés à un affrontement. Pourtant, Woodley ne semble pas convaincu que cela se produira sur la base des demandes importantes de son rival.

“Ce n’est pas moi”, a déclaré Woodley. “Il demande des sommes astronomiques – Conor McGregor ne gagne pas ce genre d’argent. Pourquoi tu dois gagner cet argent pour me battre? Tu as combattu [Kamaru] Usman pour ce que vous deviez faire. Tu as combattu [Rafael dos Anjos]tu as combattu [Robbie Lawler], mais en ce qui concerne Tyron Woodley, vous voulez cinq, six, sept millions de dollars parce que vous avez peur, et vous savez que vous allez vous faire écraser, et vous savez que ça va être si embarrassant que vous voudrez peut-être prendre votre retraite après ça.

“Il essaie de demander le montant d’argent qu’il peut aller prendre sa retraite dans sa caravane à Frickin ‘Florida avec tous ses décapants de niveau B, de niveau C et de niveau D qu’il a embauchés.”

Que pensez-vous de cette attaque cinglante de Tyron Woodley? Comment pensez-vous que Colby Covington va répondre?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.