Tyron Woodley rejette le combat de Leon Edwards et exige Colby Covington comme prochain adversaire

Tyron Woodley a détourné son attention de Leon Edwards vers Colby Covington.

L’ancien champion des poids mi-moyens devait affronter Leon Edwards dans l’événement principal de l’UFC Londres ce week-end. Cela aurait été sa première apparition dans l’Octogone depuis la perte de son titre de 170 livres en 2019 contre Kamaru Usman. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus en cours, l’UFC a récemment annoncé sa décision de reporter ses prochains spectacles à Londres, Columbus et Portland.

“The Chosen One” a été sans surprise déçu par la nouvelle. Avant que la carte ne soit annulée, le président de l’UFC Dana White a essayé de le mettre en relation avec Gilbert Burns et Colby Covington sur le sol américain. Sur Instagram, l’ancien champion s’est excusé auprès des fans et a révélé qu’il voulait finalement combattre Covington ensuite.

“Les fans, je suis désolé”, a déclaré Woodley. “Je suis f * cking brisé par cela. J’ai envoyé un texto à Dana White et je lui ai dit que je voulais [Gilbert] Brûlures [on Saturday]. On m’a alors dit que la carte n’était pas utilisée », a-t-il déclaré.

“Nous réussirons ensemble, ne le prenez pas à la légère. Quand nous sommes de retour et que nous courons, c’est moi et moi qui chassons Covington. Je ne veux pas entendre un autre nom. “

Tyron Woodley écrit sur mon IG qu’il a accepté le combat de Gilbert Burns pour samedi seulement, mais a ensuite découvert que l’événement était terminé. Il tourne à nouveau son attention uniquement sur Colby Covington, chaque fois que la normalité reprend. https://t.co/Hw5tlM24D1 pic.twitter.com/xPE0ElIBZh

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 16 mars 2020

Covington et Woodley ont une rivalité qui s’étend sur plusieurs années. Cependant, leur match laisserait Leon Edwards sans partenaire de danse. Le poids welter britannique a la plus longue séquence de victoires actives de la division, à l’exception du champion des poids mi-moyens Kamaru Usman. Il se dirige vers un tir au titre et ne laisse pas passer l’occasion de combattre Woodley.

Ce combat va se produire après que nous soyons revenus à une programmation normale. N’essayez pas de courir maintenant, gamin, baise Covington la belette pic.twitter.com/3nylGOjHTU

– Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 16 mars 2020

Dites à ce garçon qu’il ne peut pas me fuir son coqueluche est juste retardé https://t.co/dLNf8OwHq3

– Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 16 mars 2020

“Ce combat va se produire après que nous soyons revenus à une programmation normale. N’essayez pas de lancer maintenant, f ** k Covington la belette”, a écrit Edwards sur Twitter.

“Dites à ce garçon qu’il ne peut pas fuir de moi, sa coqueluche est juste retardée”, a ajouté Edwards.

Préférez-vous voir Tyron Woodley affronter Colby Covington ou Leon Edwards? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.