Tyron Woodley révèle pourquoi il ne demande pas de réarmer le combat avec Leon Edwards

Dans une récente interview, Leon Edwards a été surpris que Tyron Woodley ne le défie pas, comme il le fait avec d’autres combattants, après son combat a été annulé. “Rocky” pense qu’il devrait chercher à le réarmer.

Mais non, “The Chosen One” ne cherche pas cela et Twitter a récemment révélé la raison.

Enfin quelqu’un avec des faits. Leon agit comme si je l’évitais et il n’a même pas d’option car il ne peut pas entrer aux États-Unis. Colby veut 5mil 😂. Comédie https://t.co/wRZfTonINs

Peut-il venir aux États-Unis? Non! J’appelle des champions, des matchs difficiles et des personnes mieux classées. 🙄 pourquoi devrais-je l’appeler? Il a toujours été un tremplin vers le trône. Fin de l’histoire https://t.co/b7YJePDEaW

