Tyron Woodley riposte contre Israël Adesanya, Leon Edwards intervient

L’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Tyron Woodley, a récemment exprimé son intérêt pour un combat contre le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya.

Adesanya n’a pas particulièrement apprécié cette suggestion.

Lol, voyez-moi, voyez des problèmes… whala vient de me trouver de toute façon. @ TWooodley ne peut même pas faire face à un Nigérian Nightmare @ USMAN84kg quand il était à 30%.

Oboy asseyez-vous avant que je fouette bien votre nyash 😂 – Israel Adesanya (@stylebender) 21 avril 2020

«Lol, vois-moi, je vois des ennuis… @TWooodley ne peut même pas faire face à un cauchemar nigérian @ USMAN84kg alors qu’il était à 30%. Oboy asseyez-vous avant que je fouette bien votre nyash.

Après cette réponse d’Adesanya, Woodley a rapidement riposté, accusant le champion des poids moyens d’avoir peur “terrifié par le pouvoir”.

U le grand battage médiatique blanc! Je ne suis pas difficile à trouver! Vous avez peur du pouvoir. Vous avez regardé la peinture sécher contre @YoelRomeroMMA et vous avez maintenant le record du moins de coups. Réparez ce faux cul @BOOSIEOFFICIAL Box avant qu’il ne vienne vous chercher! @ufc allé protéger @stylebender aussi?! https://t.co/Rpec3rdKpA – Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 21 avril 2020

«U le grand battage médiatique blanc! Je ne suis pas difficile à trouver! Vous avez peur du pouvoir. Vous avez regardé la peinture sécher contre @YoelRomeroMMA et vous avez maintenant le record du moins de coups. Réparez ce faux cul @BOOSIEOFFICIAL Box avant qu’il ne vienne vous chercher! @ufc allé protéger @stylebender aussi?!

Woodley s’est ensuite retrouvé en infériorité numérique, car son adversaire potentiel pour la carte annulée de l’UFC London, Leon Edwards, a rejoint les fracas Twitter.

Bruh, tu essaies toujours tout ce que tu peux pour sortir de ce cul, la cochonne arrive, sois juste patient 😂 – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 21 avril 2020

“Bruh, tu essaies toujours tout ce que tu peux pour sortir de ce cul, la cochonne arrive, sois juste patient Visage avec des larmes de joie”

Pas du genre à reculer après une escarmouche sur les réseaux sociaux, Woodley a rapidement répondu à Edwards également.

Ferme ta gueule de garce. Je volais au-dessus de l’étang avec un coin pour te baiser. Tu étais une autre cause, Colby était effrayant. Rappelez-vous que Geico. Je ne peux même pas venir attraper ce fondu. Prenez un numéro et attendez! Vous pouvez être #TheFluffer https://t.co/roLqtHGZ6l – Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 21 avril 2020

«Ferme ta gueule de garce. Je volais au-dessus de l’étang avec un coin pour te baiser. Tu étais une autre cause, Colby était effrayant. Rappelez-vous que Geico. Je ne peux même pas venir attraper ce fondu. Prenez un numéro et attendez! Vous pouvez être #TheFluffer Quote Tweet ”

Que pensez-vous de cette guerre des mots entre Israël Adesanya, Tyron Woodley et Leon Edwards?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/04/2020.