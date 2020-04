Tyron Woodley s’engage dans une guerre des mots avec Israël Adesanya, Kamaru Usman et Dan Hooker

La bataille des médias sociaux entre Tyron Woodley et Israël Adesanya s’est poursuivie mardi soir et a ajouté de nouveaux éléments.

Plus tôt cette semaine, Woodley a organisé une session Instagram Live et a révélé qu’il espérait un futur affrontement avec Adesanya. En outre, l’ancien champion des poids mi-moyens a déclaré qu’Adesanya avait «peur des gars puissants», se référant à la récente défense du titre du champion des poids moyens contre Yoel Romero.

Après que Adesanya ait répondu aux commentaires sur Twitter, Woodley avait plus à descendre de sa poitrine mardi après-midi – ce qui a fini par être le match qui a allumé la bougie proverbiale pour ce qui allait arriver.

Environ 12 heures plus tard, “The Last Stylebender” a réveillé la rivalité imprévue en envoyant un avertissement à Woodley.

Mon large neega écrasé @TWooodley

La seule chose à laquelle tu m’as battu c’est une bataille de rap (peut-être) lol

Je vois ton ambition, tu fais ce que je fais avec mes plans et je monte… Je suis flatté.

N’oubliez pas que vous devrez me voir et que vous n’avez vu que M. Nice Izzy.

– Israel Adesanya (@stylebender) 22 avril 2020