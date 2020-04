Tyron Woodley: Si Colby Covington ne me combat pas cette fois, «je continue»

Tyron Woodley est plus que disposé à affronter Colby Covington à l’UFC 249, mais si le combat ne se déroule pas cette fois, l’ancien champion poids welter a fini de le poursuivre.

Il y a quelques semaines, Woodley a essayé de mettre sur pied un combat à court terme avec Covington après que Leon Edwards a été exclu de leur match principal à l’UFC London. En fin de compte, la carte entière a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, et Woodley a continué d’attendre sa prochaine occasion de participer.

Cette semaine, l’UFC 249 est tombé en péril après que le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov a révélé qu’il était rentré chez lui en Russie pour terminer son camp d’entraînement pour son prochain combat contre Tony Ferguson, mais de nouvelles restrictions de voyage l’empêcheront probablement de quitter le pays à temps pour combat le 18 avril.

Woodley a donc une fois de plus appelé Covington, qui a émis presque simultanément une offre similaire dans l’espoir de sauver l’UFC 249.

Il n’y a toujours pas de mot si l’UFC envisage sérieusement le match, mais Woodley promet que c’est la dernière fois qu’il poursuit ce combat.

“C’est la dernière fois que je dis que je veux combattre Colby”, a déclaré Woodley lors d’un Q&R sur Instagram mardi. «Si Colby ne me combat pas cette fois, je continue. Comme si vous y réfléchissiez, pourquoi je parle même de combattre Colby? Il n’a jamais remporté un titre incontesté, il n’a jamais été champion. J’ai remporté cinq titres mondiaux. J’ai combattu dans sept [title fights]. Pour moi, même avoir son nom dans ma bouche est stupide. Ce sh * t est du mucus. Je devrais juste le recracher dans l’herbe.

«Mais à la fin de la journée, c’est sa dernière occasion pour moi de même le mentionner. S’il ne me combat pas à ce moment-là, vous n’entendrez même jamais son nom, car cela ne consolide pas mon héritage pour le combattre. Je veux juste lui battre le cul parce que vous devez tous le voir se faire crier. “

La rivalité entre Woodley et Covington remonte à plusieurs années lorsque les deux combattants s’entraînaient hors de l’American Top Team en Floride.

Covington a affirmé maintes et maintes fois qu’il avait constamment eu raison de Woodley lors de leurs séances d’entraînement, mais l’ancien champion poids welter a un souvenir très différent de ces jours.

“Je ne sais pas s’il trébuche avec de l’acide ou quoi que ce soit d’autre qu’il se passe, qu’il a gagné une seconde de tout échange au cours de ces semaines – cela ne s’est jamais produit”, a déclaré Woodley. «Il ne m’a jamais abattu une seule fois. Il a peut-être posé son gant sur ma tête peut-être trois fois en trois semaines et il m’a littéralement fui tout le temps.

«Il m’a fait faire le choix en tant que partenaire d’entraînement, est-ce que je mets ce putain de connard hors de combat? Est-ce que je lui brise réellement le bras? Dois-je l’endormir? Parce que tout ce qu’il a fait était de se soumettre à des soumissions, de se mettre dans des trous, de se mettre dans de mauvaises situations, et il m’a fait faire le choix en tant que combattant. Et je ne voulais pas faire ce choix pour le faire. “

Malgré leur histoire ensemble, Covington a fini par viser Woodley quand il a commencé à gravir les échelons des poids mi-moyens et voulait un coup au titre.

Covington a systématiquement critiqué Woodley en public chaque fois qu’il en avait l’occasion, essayant de se frayer un chemin dans un combat. Woodley a déclaré que lorsque la conversation sur les ordures a commencé, Covington voulait l’impliquer afin de construire un combat plus important.

“Il a utilisé une année complète pour parler de moi”, a déclaré Woodley. «Un an où 99% de son manche était moi. Parce que je lui ai envoyé un texto (et) j’ai dit que je t’ai donné un petit moment de brillance. Si vous voulez dire ce que vous voulez dire, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, si c’est ce que vous pensez que vous devez faire, vous n’avez pas à vous construire comme ça, vous avez l’air stupide. Mais je ne répondrai pas.

“Il est comme,” Oh mec, j’essaie juste de construire le combat avec nous, nous pouvons tous les deux gagner de l’argent à la ligne d’arrivée “, alors il est comme essayer de m’impliquer dans cette merde, mais je suis comme: “Non, je suis cool.” Puis il savait que je n’allais rien dire alors il est allé HAM. La seconde où il a remporté la ceinture intérimaire, je suis comme motherf * cker allons-y, battons-nous. Vous devez maintenant être à la hauteur. Mute, a désactivé son compte Instagram pendant une semaine. C’est donc ce qu’il est, il est tout en chapeau. “

Si Covington souhaite sérieusement se battre cette fois-ci, Woodley est prêt à accepter, mais il dit que sur la base des expériences passées, l’ancien champion intérimaire des poids welters fixera un prix pour ses services si élevé que l’UFC n’acceptera jamais l’offre.

“Il demande des sommes astronomiques”, a déclaré Woodley. “Conor McGregor ne fait pas ce genre d’argent. Pourquoi tu dois gagner autant d’argent pour me battre? Tu as combattu [Kamaru] Usman pour ce que vous deviez faire. Tu as combattu [Rafael dos Anjos], vous avez combattu Robbie Lawler, mais en ce qui concerne Tyron Woodley, vous voulez cinq, six, sept millions de dollars, parce que vous avez peur et que vous allez vous faire écraser et que ce sera tellement embarrassant que vous voudrez peut-être prendre votre retraite après cela.

“Donc, il essaie de demander le montant d’argent qu’il peut aller retirer à la maison de sa caravane en Floride, avec tous ses décapants de niveau B, de niveau C et de niveau D qu’il embauche pour venir marcher autour de lui.” C’est donc ça. “