Tyron Woodley toujours le plus grand de tous les temps, presque écorché lors du combat pour le titre Usman-Covington

Je pense qu'il est prudent de dire que l'ancien champion des poids welters de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Tyron Woodley, qui n'a pas concouru depuis qu'il a perdu son titre de 170 livres contre Kamaru Usman à l'UFC 235, se donne toujours des coups de pied pour avoir toussé la couronne, surtout après regarder "The Nigerian Nightmare" contre Colby Covington à l'UFC 245.

"Kamaru a gagné le combat, cassé la mâchoire de Colby", a déclaré Woodley à TMZ Sports (via MMA Fighting). «Colby, je pensais, gagnait le combat par une petite marge. Je n'étais pas impressionné. J'étais vraiment dégoûté. Je voulais vomir, le fait d'avoir perdu contre Usman. Si j'aurais frappé Colby, il est peut-être en réanimation en ce moment. "

Bien que Woodley puisse être critique à l'égard de la performance du champion, il est indéniable que "The Chosen One" a pondu quelques œufs de lui-même lorsqu'il a combattu Usman en mars. Mais ce puant à cinq coups n'était pas suffisant pour endommager son héritage en tant que plus grand poids welter de tous les temps (désolé, Georges).

"J'ai toujours eu du respect pour Kamaru mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas dire de le baiser", a expliqué Woodley. «Je respecte ce que vous faites, je respecte le soir où nous nous sommes battus, il est venu et a exécuté un plan de match. Même s'il perd le prochain combat contre moi, pour toujours il obtiendra le mot champion de moi. Mais quand il s'agit de se battre, baisez-le, baisez tous les poids welters, Leon, péon, qui que ce soit d'autre. Baisez tout le monde parce que je suis le meilleur poids welter de tous les temps. "

Usman, du moins pour l'instant, semble être d'accord.

Woodley (19-4-1) peut rebondir contre Covington, selon le moment du retour du «Chaos», mais ne semble pas avoir intérêt à combattre un «gardien» comme Leon Edwards. Quant à Usman, sa prochaine affectation n'a pas encore été déterminée, mais ce gars semble être le suivant.