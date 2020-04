Tyron Woodley veut monter dans la division et avertit Israël Adesanya

Tyron Woodley est sur le point de remporter le Championnat du monde des poids mi-moyens de l’UFC. À première vue, son prochain combat ne sera pas pour le titre, mais il n’a besoin que d’une victoire de plus pour se positionner comme un challenger. Reste à savoir qui sera son prochain adversaire.

D’un autre côté, “The Chosen One” ne pense pas seulement à la division de 170 livres dans laquelle il a régné jusqu’à il n’y a pas longtemps, mais aussi à poids moyen, à 185 livres. Cela a été récemment confirmé par l’ancien monarque dans une récente vidéo en Instagram (via BJPenn.com).

“Je commence juste. Je ne vais pas agir comme si je restais ici jusqu’à 45 ans, mais pendant un certain temps, je ne vais nulle part. Je vais fermer beaucoup de bouches . Et puis j’aimerais aussi passer du temps à poids moyen “

“Je dois nettoyer le poids welter. Trois ou quatre combats dans cette division et quand je me sens à l’aise, quand j’ai battu tout le monde, Je vais monter dans la division et nous verrons de quoi Izzy (Israel Adesanya) est fait. J’irai pour le championnat, peu importe qui le possède. Je ne jouerai rien, je suis cinq fois champion du monde. “