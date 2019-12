Tyron Woodley vise Dillon Danis avec un disque de style libre, "El Jefe" répond

La réponse de l’UFC à 50 cents frappe à nouveau. Tyron Woodley a appelé Dillon Danis dans un rap freestyle en direct et le combattant Bellator a répondu.

L'ancien champion poids welter a une variété de distinctions professionnelles qui s'étendent en dehors du MMA. Au début de l'année, le chasseur de 170 livres figurait sur une piste du Glacier Boyz appelée Blow. Il a également sorti sa propre chanson intitulée Money and The Love en août 2019. Le morceau a amassé près de 100 000 vues et a reçu un mélange de réactions. Regardez le clip complet ci-dessous.

Que vous aimiez ou non son morceau de musique, l'homme de 37 ans a montré qu'il pouvait cracher quelques bars. Dans une diffusion en direct sur Instagram, Tyron Woodley a freestylé sur le «chasseur d'influence» décrit et le poids welter Bellator, Dillon Danis.

"El Jefe" a retweeté le clip et a sarcastiquement félicité la performance "non primée":

"Quel honneur l'artiste non primé Grammy T-little woody a fait un feu freestyle sur moi, ferguson serait fier."

quel honneur artiste non primé Grammy T- peu de bois faisant un feu freestyle sur moi, ferguson serait fier 🔥 pic.twitter.com/icVvJIeYhy

– Dillon Danis (@dillondanis) 19 décembre 2019

Les combattants en querelle ont eu des échanges sur Twitter datant de juillet 2019. Le couple s'est engagé dans un échange houleux sur les réseaux sociaux après qu'une photo de Woodley soit apparue avec Jorge Masvidal. C’était après que «Gamebred» ait tristement éliminé Ben Askren, ami et partenaire de formation de T-Wood.

Dillon Danis s'est tourné vers les réseaux sociaux pour remettre en question la loyauté de Woodley. L'ancien champion a rapidement riposté:

«Ferme ta cul de garce. Faites toujours la chasse! C'est ce qu'on appelle un idiot commercial. Je ne peux pas contrôler le talent qu'ils sélectionnent. Et la seule chose à laquelle vous êtes fidèle est de sucer le MMA et la bouteille de whisky Conor McGregor. »

Merde, salope. Faites toujours la chasse! C'est ce qu'on appelle un idiot commercial. Je ne peux pas contrôler le talent qu'ils sélectionnent. Et la seule chose à laquelle vous êtes fidèle est de sucer au MMA et à la bouteille de whisky @TheNotoriousMMA

– Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 27 juillet 2019

Depuis, les deux combattants ont profité de l'occasion pour se moquer l'un de l'autre. "El Jefe" prend un plaisir particulier à se moquer des performances musicales de Woodley, et aujourd'hui ne fait pas exception. Êtes-vous un fan de la musique rap de Tyron Woodley ou faites-vous partie de Danis? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.