Tyron Woodley vs Leon Edwards sera reporté, dit Dana White

L’événement principal reporté pour l’UFC Londres entre les poids welters Tyron Woodley et Leon Edwards sera reporté selon le président de l’UFC Dana White.

Il y avait des spéculations que l’UFC pourrait abandonner le combat Woodley contre Edwards et réserver Woodley contre son rival Colby Covington. Non, dit White. Woodley contre Edwards est activé, tout comme tous les autres combats de l’UFC Londres, de l’UFC Columbus et de l’UFC Portland qui ont été reportés. White dit que tous ces combats auront lieu à une date ultérieure.

S’adressant à Kevin Iole sur Instagram en direct, White a confirmé que Woodley vs Edwards était une solution dès la fin de l’épidémie de coronavirus.

«Tous ces combats sont reprogrammés. Une fois que nous avons commencé le combat contre Khabib, nous roulons, mec. Nous reprenons nos activités et nous roulons. Et comme je vous l’ai dit plus tôt, tout le monde va se battre parce qu’il le veut, pas parce qu’il le doit », a expliqué White (via MMAjunkie).

Depuis le report des cartes de Londres, Columbus et Portland, il n’y a eu aucun mot de l’UFC sur le paiement des combattants qui devaient se battre pour ces événements. Des combattants tels que Ashlee Evans-Smith ont dit ouvertement que l’UFC n’accordait aucune compensation aux combattants déplacés. Edwards, lui aussi, n’était pas content que l’UFC veuille qu’il s’envole aux États-Unis dans un délai extrêmement court sans garantie d’un combat aux États-Unis.

Il semble que les combattants comme Edwards et Woodley auront toujours la possibilité de participer, mais il est difficile de dire quand ce sera le cas. L’épidémie de coronavirus ravage le monde entier et à ce stade, on ne sait pas quand elle prendra fin. Mais si et quand cela se produit, recherchez l’UFC pour relouer Edwards et Woodley, ainsi que tous les autres combats mis au rebut.

Pensez-vous que l’UFC fait la bonne chose en reprogrammant Tyron Woodley contre Leon Edwards ou la promotion devrait-elle aller avec Woodley contre Colby Covington à la place?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.