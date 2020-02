Tyson Fury appelé par plusieurs poids lourds de l’UFC après sa victoire sur Deontay Wilder

Image: Tyson Fury sur Instagram

Plusieurs poids lourds de l’UFC, dont le champion Stipe Miocic et le meilleur concurrent Francis Ngannou, ont appelé Tyson Fury après sa victoire sur Deontay Wilder.

Fury a terminé Wilder au septième tour via TKO samedi soir à Las Vegas après l’avoir surclassé tout le combat dans le match revanche du couple après s’être battu pour un match nul en décembre 2018. C’est de loin la plus grande victoire de la carrière de Fury et le met en position pour un autre combat massif sa prochaine fois.

Le prochain affrontement de Fury aura probablement lieu sur le ring de boxe et sa superstar des poids lourds Anthony Joshua semble être sa cible. Mais si Fury est intéressé à combattre une superstar de l’UFC, alors Miocic et Ngannou sont de la partie.

Après la victoire de Fury sur Wilder, Miocic et Ngannou ont utilisé les médias sociaux pour appeler Fury. Découvrez ce que les deux hommes ont écrit sur Twitter.

Faisons en sorte que cela se produise #NgannouFury ☝️. # WilderFury2 pic.twitter.com/p7x8zzhSmJ

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 23 février 2020

“Faisons en sorte que cela se produise #NgannouFury. # WilderFury2 ”

Félicitations @Tyson_Fury J’adorerais chanter Sweet Caroline sur le ring. Faisons cela.

– Stipe Miocic (@stipemiocic) 23 février 2020

“Félicitations @Tyson_Fury, j’aimerais chanter Sweet Caroline sur le ring. Faisons cela.”

Miocic et Ngannou ont déjà montré de l’intérêt pour combattre Fury, donc ce n’est pas particulièrement surprenant à voir, d’autant plus que les deux voudraient capitaliser après que la grande victoire de Fury sur Wilder l’ait propulsé dans la célébrité sportive.

On ne sait pas si Miocic ou Ngannou préfèrent combattre Fury sur le ring ou à l’intérieur de l’UFC Octagon. Nous savons que l’UFC laisse rarement ses combattants faire de la promotion croisée, il serait donc difficile de voir le président de l’UFC Dana White autoriser l’une de ses stars des poids lourds à combattre Fury dans le ring, bien que Conor McGregor ait été autorisé à le faire. White a exprimé son intérêt dans le passé à voir Fury se battre dans l’UFC, donc peut-être que si Fury était capable de faire de la promotion croisée et de se battre dans l’Octogone, nous pourrions un jour voir l’un de ces combats dans MMA.

Êtes-vous intéressé à voir Tyson Fury combattre Stipe Miocic ou Francis Ngannou?