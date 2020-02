Tyson Fury arrête Deontay Wilder (Vidéo)

Image: Tyson Fury sur Instagram

Deontay Wilder et Tyson Fury entrent à nouveau en collision ce soir à Las Vegas pour les titres WBC, Ring et Lineal des poids lourds.

«The Gypsy King» et «The Bronze Bomber» se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2018. Ce soir-là, Fury a semblé remporter la majorité des manches, mais Wilder a marqué un KO dévastateur au 12e round qui semblait annoncer la fin de Fury. . Miraculeusement, la vedette britannique a pu récupérer et le combat a été jugé nul.

Tyson Fury et Deontay Wilder seront payés généreusement, peu importe ce qui se passe le soir. L’Athletic rapporte que les deux poids lourds sont garantis un minimum de 28 millions de dollars pour le match revanche de ce soir.

Fury est venu beaucoup plus lourd pour cette deuxième inclinaison avec Wilder, pesant 273 livres de ce qu’il a appelé le «boeuf britannique pur».

«Le bombardier de bronze» a également donné une masse supplémentaire à ce combat, Wilder a fait pencher la balance à 231 livres respectivement.

Le match retour de Wilder contre Fury de ce soir s’est avéré être un combat sauvage. Deontay Wilder a décroché un bon droit dans le cadre d’ouverture mais Tyson Fury a réussi à absorber la frappe et à terminer la manche avec un lourd coup. Au troisième tour, Fury rejoindrait d’une main droite le Wilder abandonné. «Le bombardier de bronze» se remettait sur pied mais était clairement secoué par le coup.

Quatrième round et Tyson Fury est immédiatement sur l’attaque. Il semble que Wilder ait un tympan cassé. Fury avec des coups et puis une main droite. La manche est terminée et ‘The Gypsy King’ est clairement devant.

Le cinquième tour et Tyson Fury se connecte avec une gauche au corps et Deontay Wilder est à nouveau en baisse. Il est en grande difficulté ici.

Sixième round et Wilder est à nouveau en difficulté alors que Fury le fourmille de coups de poing. Un autre gros coup de corps de Tyson Fury.

Les coups ont continué à s’aggraver au septième round pour Wilder, ce qui a forcé le corner à finalement intervenir et à arrêter le combat en jetant l’éponge.

Résultat officiel: Tyson Fury def. Deontay Wilder via TKO au tour 7

