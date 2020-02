Tyson Fury contre Deontay Wilder 2: faits saillants de la vidéo de combat complet

Regardez Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 en vidéo complète du combat de l’événement principal Wilder vs. Fury 2 ci-dessus, gracieuseté d’ESPN et d’autres.

Wilder vs.Fury 2 a eu lieu le 22 février 2020 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Deontay Wilder (42-1-1) a affronté Tyson Fury (30-0-1) dans l’événement principal. Les faits saillants peuvent également être consultés ci-dessous.

Pour en savoir plus sur la victoire mémorable de Fury, consultez les mises à jour rondes d’Alexander K. Lee ci-dessous.

Furie en premier, drapée d’une robe rouge et d’une couronne dorée. Une annonce intervient au-dessus de l’Autorité palestinienne demandant aux personnes présentes de défendre «votre roi». Il sort pour la version Patsy Cline de Crazy. Il est conduit sur un trône alors qu’il chante, puis se lève pour faire des bisous à la foule.

Fury enjambe la corde du haut et commence à s’échauffer à la fin de la chanson.

Au tour de Wilder maintenant. Il est paré d’un ensemble scintillant de gilets noirs. Il prend son temps car il a une chanson de rap en direct. Son masque ressemble à un crâne sombre.

Tour 1: L’arbitre Kenny Bayless supervise cet événement principal. Aucun des deux hommes ne rompt le contact visuel lorsqu’ils touchent des gants. Et nous partons. Wilder soutient Fury tout de suite avec quelques coups alors que Fury vise à se mettre en face de Wilder. Beaucoup de feintes de Fury, saccadée. Jab sur le menton par Fury, puis un 1-2. La main droite forte se connecte pour Wilder, mais Fury ne semble pas affecté. La main droite de Fury marque et Wilder doit relever ses défenses. Tiré sur le corps par Fury, puis un coup. Il est un peu plus rapide au coup de poing. Beau contre-coup par Wilder. Faire une boucle juste à côté de Wilder manque de peu, mais il marque avec un tir du corps. Fury repousse la tête de Wilder avec un coup.

MMA Fighting marque la manche 10-9, Fury.

Round 2: Fury reste agressif. Wilder sort le jab maintenant. Il en pose un sur le torse de Fury. La fureur frappe à la tête. Il garde Wilder à la fin de cette main gauche. Beaucoup de mouvements de tête par Fury, Wilder ayant du mal à le coincer. Fury intervient pour un crochet gauche solide. Bayless doit briser un corps à corps. Wilder lance un droit droit à la tête, manque juste. Jab for Fury marque à nouveau. Il a été le buteur le plus précis avec 30 secondes à jouer. Fury prend Wilder contre les cordes et le frappe avec un droit, Wilder se rattrape. Il frappe Fury avec un droit, Fury répond en retour et lutte Wilder dans le coin alors que la cloche sonne. Jusqu’à présent, juste une activité parascolaire inoffensive.

MMA Fighting marque la manche 10-9, Fury. Dans l’ensemble, 20-18 Fury.

Tour 3: Wilder reste patient tandis que Fury met la pression avec ses coups, puis une main droite attrape Wilder derrière l’oreille. Clinch. Fury chasse les têtes maintenant, mais il doit reculer alors que Wilder lance un contre-droit rapide. Crochet droit regardant par Wilder. Wilder appuie et un corps à corps ralentit l’action. Doublez le jab avec fureur, Wilder est tagué. Wilder se penche pour éviter un gros crochet droit. 1-2 par Fury, ils décrochent et Fury frappe le corps. Bayless se bat pour les briser maintenant. Le crochet droit de Fury laisse tomber Wilder. Il se lève rapidement, mais semble un peu incertain de lui-même. Il y a un autre échange et Wilder trébuche, bien que l’arbitre l’appelle une erreur. Pourtant, Wilder semblait très instable à la fin de ce tour.

MMA Fighting marque la manche 10-8, Fury. Dans l’ensemble, 30-26 Fury.

Tour 4: Fury se met à droite sur Wilder pour commencer le tour. Ils se décrochent et frappent tous les deux alors que Bayless leur dit de le nettoyer. Bon coup par Wilder. La fureur écrasant Wilder maintenant, il lance une grosse main droite et Wilder trébuche sur son dos. C’est une erreur. Fury décroche un coup de corps alors que l’action reprend. Puis un autre dur et Wilder est sur la défensive. Le swing de Homerun à droite de Wilder est dévié. Wilder décroche un coup, Fury n’est pas découragé. La fureur est lâche et détendue. Un vilain accrochage pourrait peut-être sauver Wilder des dommages en ce moment. Bayless a un sacré temps pour les contrôler. Furie avec le jab, puis un crochet. Tour bâclé ici.

MMA Fighting marque la manche 10-9, Fury. Dans l’ensemble, 40-35 Fury.

Round 5: Grande main droite par Fury atterrit, il a Wilder sur les cordes. Ils se resserrent, Wilder essayant de jeter une main sur le dessus. La fureur intimide Wilder. Deux gauches en haut puis une gauche sur le corps mettent Wilder sur le dos. Il est de retour et Fury le salue avec une droite droite. La main droite courte et Wilder est visiblement vacillant. Il essaie juste de s’appuyer sur Fury, mais Bayless ne tarde pas à les séparer. C’est tout Fury alors qu’il jette 1-2s dans le tuyau, Wilder ne répondant qu’avec le corps à corps. Bayless prend un point pour les headlocks avant de Fury, ce qu’il a fait tout au long du combat. Échange actif pour terminer le tour.

MMA Fighting marque la ronde 9-8, Fury. Dans l’ensemble, 49-43 Fury.

Round 6: Entre les rounds, le commentaire suggère que Wilder peut avoir un tympan endommagé. Jab par Fury. Gros tourbillon, Fury allant vers le corps, Wilder essaie de répondre avec un uppercut. Fury prend son temps et choisit ses coups avec Wilder contre les cordes. Ils échangent des coups, Fury va au corps. Fury déchire à nouveau le corps, court juste à l’intérieur. Bayless rompt un corps à corps. Wilder est complètement coincé. Gros plans sur Wilder qui se tortille, ne répondant que par des coups simples alors que Fury l’étouffe. Crochet gauche par Fury, puis combo tête-corps. Wilder sort la langue alors qu’ils se resserrent. Crochet gauche de Fury pour clôturer la manche.

MMA Fighting marque la manche 10-9, Fury. Dans l’ensemble, 59-52 Fury.

Tour 7: La grande gauche empêche Wilder de battre en retraite. Jab par Wilder, mais Fury répond avec un meilleur. Tir dur sur le corps par Wilder, Fury toujours en avant et il frappe Wilder avec une main gauche. Des coups de poing plus puissants et un gair hittin. Fury trouvant son rythme et il décroche un combo rapide de cinq coups de poing. L’arbitre intervient pour arrêter le combat et Wilder n’a pas l’air content.

Résultat officiel: Tyson Fury def. Deontay Wilder via TKO (arrêt de corner) à 1:39 de la septième manche pour remporter le titre mondial des poids lourds WBC