Tyson Fury? Deontay Wilder? Francis Ngannou peut «correspondre avec n’importe lequel de ces gars»

Francis Ngannou, prétendant au titre des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a pour mission de remporter la couronne de 265 livres, mais ne considérera pas sa carrière dans les sports de combat comme complète avant de passer à la «science douce».

Et avant que tous les opposants ne l’accusent de sauter dans le train de la boxe, grâce à la résurgence de la division poids lourds ces dernières années, «The Predator» veut que les fans sachent que son premier rêve était d’être un pugiliste star.

“Je veux traverser”, a déclaré Ngannou à BJPenn.com. «Je veux faire une déclaration dans le monde de la boxe parce que c’était mon premier amour, c’était mon premier rêve. Avant l’arrivée du MMA, je faisais de la boxe. À un moment donné de ma vie, je dois faire ce que j’aime, ce que j’aime faire, vérifier toutes ces cases dans ma chronologie de vie pour faire des choses. »

Le temps n’est pas de son côté puisque Ngannou aura 34 ans en septembre. Certainement pas au-dessus de la colline, mais considérez les meilleurs boxeurs du monde, comme Anthony Joshua et Tyson Fury, et seulement 30 et 31, respectivement. Et il faudrait à «The Predator» quelques victoires de haut niveau pour sécuriser ce genre de jours de paie.

“Honnêtement, je pense que, évidemment, avec une bonne préparation, je peux affronter n’importe lequel de ces gars”, a poursuivi Ngannou. “Mais encore une fois, je ne vais pas là-bas pour un seul coup, donc je vais probablement avoir plusieurs combats qui me donneront plus d’occasions de rencontrer plusieurs de ces gars-là, si ce n’est pas tous. Je suis vraiment prêt à faire ça. “

Ngannou (14-3) devra d’abord dépasser Jairzinho Rozenstruik lors du prochain événement UFC 249 à la carte (PPV), qui aura lieu le 18 avril au Tachi Palace Resort & Casino. S’il réussit, attendez-vous à ce que «The Predator» assure le vainqueur de ce combat.