Tyson Fury encouragé à la retraite par son père: “ Assez c’est assez ”

Tyson Fury est maintenant le champion poids lourd WBC, le champion poids lourd linéaire, et sans doute la plus grande star de la boxe à l’heure actuelle. Pourtant, son père, John Fury, espère qu’il raccrochera les gants.

Fury Sr.a suggéré la retraite de son fils à Good Morning Britain quelques jours seulement après que Fury ait battu Deontay Wilder à Las Vegas.

“Je veux que mon fils prenne sa retraite maintenant”, a déclaré John Fury à propos de son fils (via Daily Mirror). «Il en a assez fait. Ce fut une bataille difficile pour lui. Il en a assez fait. Je veux qu’il l’emballe maintenant. Je pense que c’est au fond de son esprit. Il ne peut plus faire. Il a remporté tous les titres professionnels. Trop c’est trop. Il y a plus à vivre maintenant. Il a tout donné, il n’a plus rien à prouver. Il a prouvé qu’il était un digne champion de ce pays, il a 13 ans en tant que pro et il a toujours été l’adversaire.

“Quoi qu’il ait fait, ce fut une bataille difficile pour lui”, a ajouté le Fury aîné. «Il a 32 ans. Il a une jeune famille et je crois que ses enfants méritent leur père. Il en a fait assez et c’est mon opinion. “

Alors que John Fury espère que Tyson mettra fin à sa carrière de boxeur, il semble certainement peu probable qu’il obtienne son souhait.

De là, Fury peut envisager une lutte trilogique lucrative avec Wilder, et peut-être même une confrontation avec le champion unifié des poids lourds et son compatriote anglais Anthony Joshua. Au-delà de cela, des combats avec Andy Ruiz, Luis Ortiz et bien d’autres sont possibles. Qu’il suffise de dire que l’Anglais a beaucoup d’options s’il le souhaite. Il n’a que 32 ans, avec 31 combats relativement épargnés à son actif et relativement peu de dégâts cumulés.

